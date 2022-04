El Universo Cinematográfico de Marvel es un mundo muy complejo debido a la cantidad de personajes trama y subtramas que se entremezclan a lo largo de sus películas. Pero, independientemente de las cuestiones narrativas, también hay un complicado engranaje de promociones y calendario de estrenos. Esto es responsabilidad de Kevin Feige, la mente creativa detrás de lo que a día de hoy conocemos como era de los superhéroes. Con motivo de una reorganización y también debido a cambios de las fechas de estreno de otras franquicias, Disney ha aplazado The Marvels, la secuela que continua narrando las aventuras de La Capitana Marvel.

La fecha original de lanzamiento de The Marvels iba a ser el 17 de febrero de 2023, no obstante la reestructuración de la fase 4 ha llevado a que su aterrizaje en la gran pantalla pase al 28 de julio de 2023, medio año después. Por lo menos, los fans de la compañía tendrán un sustituto a la altura (dependiendo de cómo utilice su traje claro), ya que Ant-Man y la avispa: Quantumania, la tercera película en solitario de Scott Lang verá la luz en la fecha anterior de The Marvels.

Los detalles de la trama de esta secuela de la Capitana Marvel se desconocen por el momento. Se sabe que narrativamente continuará los acontecimientos de Endgame y que formará su propio grupo de superheroinas con Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris). Al personaje de Rambeau la conocimos de niña en la primera película, mientras que la serie de Wandavision explicó el origen de sus poderes. Zawe Ashton asumirá el papel de un villano que todavía desconocemos y Samuel L. Jackson regresará a su papel de Nick Furia. The Marvels estará dirigida por Nia DaCosta, la directora que estrenó a principio de año el remake de Candyman.

Podría parecer que este baile de fechas es debido a un problema de producción, no obstante, Variety informa de que en realidad se trata del avance creativo de Ant-Man 2 está mucho más avanzado en el proceso creativo. Actualmente, The Marvels se encuentra en postproducción. No es la primera vez que Disney modifica las fechas de sus películas futuras. De hecho, hace algunos meses retraso la secuela de Ant-Man y, paradójicamente, ahora ha vuelto a tener la fecha que originalmente se dispuso para ella. ¿Qué película esperan más los fanáticos de Marvel?