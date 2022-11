‘The Marvels’: Brie Larson comparte una imagen con su grupo de superheroínas

Marvel está teniendo un placentero final de 2022, gracias a éxitos en el cine como Black Panther: Wakanda Forever y en la pequeña pantalla, con diversas series de sus “héroes menores”. Pero la rueda de la industria no para de girar y La casa de las Ideas mantiene una planificación precisa, que debe nutrir de contenido superheroico a Disney hasta 2016, gracias a la consecución de las Fases 5 y 6 que ha planeado el productor ejecutivo Kevin Feige. Un nivel de preparación que lleva a que incluso retrasarse en la selección de un director para Blade, provoque un efecto dominó de retrasos en otras producciones. Sin embargo, el resto de rodajes y proyectos van viento en popa y eso es algo que se trasmite con el buen rollo en el set de Brie Larson. La ganadora del Oscar y Capitana Marvel de La Casa de las Ideas ha compartido una imagen detrás de las cámaras de The Marvels, en la que aparece junto a Ms. Marvel (Iman Vellani), Monica Rambeau (Teyonah Parris) y la directora Nia DaCosta.

La actriz de La habitación comentó en la publicación con un simple “Advertencia: hermosos humanos”. Todavía faltan por ver un par de títulos del UCM, antes de poder ver en cines The Marvels. Entre ellos, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y Guardianes de la Galaxia Vol.3. El proyecto se encuentra en plena postproducción, pero desgraciadamente no llegará en cines hasta el 28 de julio de 2023. Funcionará como una secuela de Capitana Marvel y aunque no tenemos todavía una sinopsis oficial, gracias a la escena postcréditos de la serie de Ms. Marvel que uno de los puntos relevantes será el intercambio de cuerpos.

Capitana Marvel está considerada como una de las películas más flojas que ha gestionado la franquicia de Disney en el cine, quizás criticada en exceso debido al contexto de su estreno. La cinta de Carol Danvers se estrenó entre Vengadores: Infinity War y Endgame. No obstante, la esperanza se cierne sobre la secuela que dirigirá Nia DaCosta, la directora trajo el excelente remake de Candyman y el dram criminal Little Woods. Además del trío de superheroínas, The Marvels contará con dos estrellas de la próxima serie del UCM, Secret Invasion; Samuel L. Jackson en su papel de Nick Fury y Tony McCarthy.