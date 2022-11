Kumail Nanjiani habla sobre el futuro de Kingo de ‘Eternals’ en el UCM

El tema de los regresos de ciertos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel siempre da mucho que hablar. Sobre todo, porque en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera los propios actores que los interpretan saben si volverán a encarnar a dichos héroes. Una de las espinitas comerciales de La Casa de las Ideas fue Eternals. La cinta, estrenada en 2021, nos presentaba a los superhéroes más antiguos de la humanidad en su lucha por defender a la humanidad de los celestiales. Detrás de las cámaras estaba la recién ganadora del Oscar Chlóe Zhao y todo, parecía indicar que este sería un nuevo éxito para la franquicia. Desgraciadamente para el equipo de Kevin Feige, el titulo obtuvo críticas muy negativas, posicionándola como uno de los peores trabajos del estudio en la pantalla grande. Un futuro incierto para estos semidioses, a los que podríamos tardar mucho en volver a ver en los cines. Entre ellos estaba el actor Kumail Nanjiani, el cual en una nueva entrevista con Collider ha hablado del futuro de Kingo, su personaje:

“Estoy completamente a oscuras. No tengo idea de lo que está pasando. Realmente no tengo idea de lo que está pasando”, señalaba escéptico el actor paquistaní. Kingo fue uno de los roles más divertidos y celebrados de la historia, aunque tuvo un pobre desarrollo apartándose del combate final. Del mismo modo que cualquiera de nosotros, Nanjiani no tiene ni idea del regreso de Kingo, pero independientemente de ello, se ha mostrado muy contento con los caminos que está siguiendo el plan de Fases marvelita. “Estoy muy entusiasmado con la dirección en la que van. Las nuevas personas que han elegido son realmente buenas. Acabo de ver la nueva película Black Panther y nunca había visto un éxito de taquilla como ese”, explicaba el intérprete. Finalmente apuntó que a pesar del desconocimiento absoluto sobre su futuro, le encantaría volver.

Marvel tiene un gran trabajo por delante en cuanto a la presentación y continuación de varias de sus historias. El próximo 11 de noviembre cerrará la Fase 4 con el estreno de Black Panther: Wakanda Forever y en febrero de 2023, iniciará la Fase 5 a través de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Kingo volvió a salir mencionado en la serie Ms. Marvel de Kamala Khan, a pesar de ello, poco o nada se sabe del futuro de los Eternos.