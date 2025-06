La fundación de Ábalos no presentó cuentas en 2018: año del ‘donativo’ de 4.500 € de Servinabar

Fiadelso, la fundación de José Luis Ábalos, ex ministro y ex secretario de Organización de Pedro Sánchez en el PSOE, no presentó las cuentas del ejercicio de 2018. Así lo confirma un informe de investigación de la Agencia Valenciana Antifraude en respuesta a una denuncia anónima. Tampoco lo hizo en otros ejercicios. Pero el dato de aquel 2018 es especialmente significativo por cuanto es el año en que, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Servinabar 2000, a instancias de Koldo y Santos Cerdán, efectuó un donativo de 4.500 euros, que le había sido reclamado a Koldo por la propia hija de Ábalos, Tatiana, el 26 de junio de se 2018 por cantidad algo inferior. En concreto, 4.472,33 euros. Servinabar 2000 aplicó un redondeo poco usual en estos casos y efectuó un ingreso por casi 28 euros más: 4.500.

La UCO sospecha que ese abono es, en realidad, un pago recurrente. Así lo deduce del hecho de que después de retrasarse en el abono solicitado a través de Koldo por la hija de Ábalos, el propio Koldo, una vez tuvo constancia por medio de Santos Cerdán de que la cantidad había sido satisfecha por la empresa, manifestó a Tatiana Ábalos que ese retraso no se volvería a producir.

Según consta en el informe de la UCO, aquel 26 de junio de 2018 Tatiana Ábalos reclamó a Koldo un pago por valor de esos 4.472,33 euros a la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social. Es decir, para Fiadelso. Esa fundación, según publicó OKDIARIO en aquel 2018, había recibido en los 13 años anteriores un total de 4,9 millones de euros en subvenciones públicas y tenía una sede cuyo copropietario era el propio José Luis Ábalos.

Según la UCO, el 2 de julio de aquel 2018 Santos Cerdán preguntó a Koldo en qué concepto debían enviar la factura, indicando éste que era un donativo para la citada fundación. Santos le pidió el CIF de la fundación a Koldo.

Pero el 6 de julio Fiadelso no había recibido el dinero, como lo evidencia que ese día, de nuevo, la hija de Ábalos escribió otra vez a Koldo para indicarle que los 4.472,33 euros no habían llegado. Ese mismo día, Santos Cerdán remitió a Koldo una captura de pantalla de un correo electrónico recibido por Antxon en el que se indicaba que Servinabar 2000 había efectuado una transferencia de 4.500 euros a una cuenta de BBVA. Koldo, a su vez, reenvió la captura a Tatiana Ábalos, disculpándose por la tardanza y asegurándole, también, que el retraso no se volvería a producir.

La UCO deduce de todo ello que Santos Cerdán dispondría de cierta capacidad de decisión sobre los fondos de Servinabar, en este caso transferidos a Fiadelso. Y deduce también que podía tratarse de un pago recurrente, dado que Koldo indica a Tatiana, como se ha dicho, que el retraso no se volvería a repetir.

Ábalos, según refrenda la UCO en su informe, había sido fundador de Fiadelso. Por su parte, según el informe antes citado de la Agencia Valenciana Antifraude, «no consta» que las cuentas de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 hubieran sido aprobadas por el patronato de la fundación ni, por tanto, depositadas en el patronato de fundaciones. Ni que tampoco el protectorado de fundaciones hubiera realizado requerimiento alguno al respecto. Entre esos años se encuentra 2018. Precisamente, en el que se enmarca el ingreso antes citado por parte de Sernivabar.

Servinabar 2000, tal como ha publicado OKDIARIO, pagó un piso en Madrid a Santos Cerdán, según indica también la UCO. «El apartamento lo coge Servinabar», aseguró la mano derecha de Pedro Sánchez a Koldo, el que fuera ayudante de José Luis Ábalos.