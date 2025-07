Camps eleva su desafío a Génova: presenta en Alicante su equipo de campaña para optar al PP valenciano

Este 9 de julio, el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, anunció en Valencia lo que ya era un secreto a voces: su intención de presidir el PP de la Comunidad Valenciana. Aquello, le valió una seria advertencia de Génova, como publicó OKDIARIO, que algunas fuentes sitúan incluso en un tono muy severo y otras resumen en un «no toca». Tres semanas después, el propio Camps ha presentado en Alicante un equipo de campaña de 100 personas para preparar el asalto a esa presidencia regional de los populares. Unos comicios internos que él sitúa en el verano de 2026. Y lo ha hecho con un lema que no ofrece dudas: Con Camps, bajo el que se podía leer lo que se interpreta como toda una declaración de intenciones: «PP mayoría absoluta 2027». No obstante, según sus propias manifestaciones, tanto en Valencia como en Madrid están «encantadísimos» con su proyecto.

Pero lo cierto es que la dirección del PP considera que el partido en la Comunidad Valenciana debe estar total y absolutamente centrado en la reconstrucción tras la DANA, como han reiterado sus máximos dirigentes, y está haciendo Carlos Mazón. Y que bajo ningún concepto es momento de distraer atenciones o generar polémicas con otros temas. De ahí, el «no toca».

Pese a todo, Camps mantiene su agenda. Así, ya ha designado las funciones de cada miembro de su equipo de campaña, bajo la dirección de tres coordinadores provinciales. La ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que es de facto su número 2, el ex senador Vicent Aparici, en Castellón, y el ex jefe de Gabinete de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia y ex alcalde Genovés, Emilio Llopis.

Camps se ha rodeado para la puesta en escena de este miércoles de su equipo de campaña en Alicante de dos grupos de seguidores. Uno, el de aquellos con los que compartió tareas de gobierno como la mencionada Sonia Castedo, Marta García Romeu, Mercedes Alonso o Carmen Verdú entre otros. Y dos, un grupo de jóvenes, menores de 40 años, a los que encomendado la elaboración de su programa. Así, en una clara alusión acerca de que está respaldado por «vestigios del pasado», ha manifestado también que más del 50% de los componentes de ese equipo «tienen menos de 40 años».

Más allá de su intervención, en la que ha reiterado las ideas expuestas el 9 de julio en Valencia, Camps ha manifestado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo «conoce el proyecto, que es lo importante». Y que «en cualquier caso, es un proyecto para los militantes del PP».

Preguntado acerca de por qué Camps y no Mazón, ha respondido que «la cuestión es la dinamización del partido» Y preguntado, también, sobre si tendría en su equipo a Mazón, ha contestado que en su equipo «todos tienen cabida». Camps ha afirmado que su aspiración única «hoy» se centra en ser presidente del PP valenciano: «Luego, Dios dirá».