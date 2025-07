Camps desafía al PP y anuncia que será candidato a presidir el partido en la Comunidad Valenciana

Francisco Camps ha hecho oficial este miércoles lo que ya era un secreto a voces por reiterado en cada intervención: será candidato para presidir el PP de la Comunidad Valenciana cuando se convoque el próximo congreso de la formación a nivel autonómico: «Recojo el reto. Quiero volver a ser presidente del PP, contando con todos los que tienen responsabilidades políticas. Desde el presidente de la Generalitat. Todos tendrán mi respeto, apoyo y lealtad. No se trata de unos y de otros. Ellos forman parte también de mi proyecto político», ha sostenido en un anuncio que ha realizado en el arranque de su intervención y que ha sonado como un nuevo desafío frente a los consejos desde la organización, acerca de que esto, ahora, no tocaba.

Camps ha elegido para este acto el Palau Alameda de Valencia. Es decir, el que fuera escenario de sus victorias electorales cuando presidía la Generalitat Valenciana. Y en ese marco, ha estado arropado por «más de 500 personas», según él mismo ha manifestado en su intervención.

Entre los asistentes, la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; la ex alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso y la ex alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, que fue también su secretaria general en el PPCV. También, han asistido ex diputados nacionales, como Amparo Ferrando y Miguel Campoy. Y ex concejales, como Antonio Ardid y Marta García-Romeu, entre otros.

El acto ha comenzado con la intervención de la edil del municipio valenciano de La Pobla de Vallbona, Inés Peiró. Ha seguido con la de Emilio Llopis, ex jefe de Gabinete de Alfonso Rus. La intervención central ha sido la de Francisco Camps.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana ha reiterado varias veces su «lealtad» a Feijóo y al PP: «Que sepa que no tenemos otro objetivo que volver a ganar con mayoría absoluta».

En materia de estrategia y casi de pre campaña, Camps ha adelantado que este sábado estará en Montroy, también en Valencia. Y que en la actualidad cuenta con más de medio centenar de personas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, «trabajando para decir ‘queremos que te sumes al proyecto de Paco Camps’». Su equipo cuenta, también, con un coordinador en cada uno de esos tres territorios de la Comunidad Valenciana. Es decir, que estructura, tiene.

De hecho, ha revelado también que esa pre campaña arrancará el 29 de agosto en Torrevieja y concluirá en Morella, municipio que ha nombrado expresamente y que es la localidad de donde es originario otro ex presidente de la Generalitat Valenciana. En este caso, el socialista Ximo Puig.

Francisco Camps ha repasado también su sufrimiento a nivel judicial: «Más de 16 años soportando un calvario brutal». Y ha sostenido, que lo que está haciendo «no es un pulso, ni un reto ni una cruzada: es amar Valencia, España, la libertad, la democracia y la Constitución». Camps ha situado su proyecto «en la más absoluta centralidad».

Respecto al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, han destacado dos frases. Una, en su exposición: «Independientemente de todo, lo que aparece es que está apoyado por los filoetarras, por los que no creen en la democracia y por los separatistas». Y otra en su comparecencia posterior ante los medios para explicar que su pre campaña nada tiene que ver con el hecho de que Sánchez recorriera España en un Peugeot para volver a liderar, en el caso del actual secretario general de los socialistas, el PSOE.

También ha tenido un recuerdo especial para los afectados por la DANA: «En nuestro proyecto no será prioridad, serán el frontispicio». Y para Rita Barberá, ha quien se ha compremetido a homenajear «por el recuerdo» y «frente al abndono a que ha sido sometida» su figura.