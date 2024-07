Camps reitera su «ilusión» por regresar a primera línea política en un acto ante 500 personas

Más de 500 personas se han reunido en torno al ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una cena en Valencia tras su última absolución judicial, que ha puesto fin a un calvario judicial de 15 años y un sinfín de procedimientos de los que Camps ha salido sin mancha.

En un acto que ha reunido, entre otros, a la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo o a los ex presidentes de las diputaciones de Valencia (Alfonso Rus) y Castellón (Carlos Fabra), Camps ha vuelto a hacer patente su «ilusión» por regresar a primera línea de la escena política: «Mi lealtad es seguir teniendo ilusión en seguir en la primera línea línea de la actualidad política, porque si no lo estoy habrán ganado aquellos que quisieron eliminarme».

El acto de homenaje al ex presidente valenciano Francisco Camps ha estado organizado por el Foro 2020. No ha contado con presencia de actuales dirigentes del PP valenciano, pero sí de muchos de los representantes de hace algunos años de esta formación política.

Francisco Camps fue, en su día el quinto presidente de la Generalitat Valenciana. Si bien sucedió a Eduardo Zaplana, entre uno y otro la transición la realizó José Luis Olivas. El mandato de Camps se prolongó desde junio de 2003 hasta julio de 2011, cuando dimitió.

Camps ha destacado en su intervención que todas sus acciones al frente del Gobierno valenciano fueron con «lealtad a España, a la Comunidad Valenciana y al Partido Popular». En esa misma línea, ha destacado que su lealtad hoy es «seguir teniendo la ilusión de estar en la primera línea de la actividad política», porque «si no lo estoy habrán ganado aquellos que quisieron eliminarme» y «aquellos que quisieron que el PP no fuese un proyecto de futuro». Y, además, «habrá vencido la mentira y la insidia. Y yo quiero que venza la verdad, la libertad y nuestro país».

El ex presidente valenciano ha efectuado también un análisis de la situación actual de España: «Vivimos una España absolutamente desbordada por los acontecimientos. No hay nadie que le ponga un mínimo de orden ni sentido común».