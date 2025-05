Camps reivindica su gestión: «Fui presidente de la Generalitat, que es lo más grande que se puede ser»

El ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha protagonizado este sábado un acto en Valencia en el que ha estado arropado, según él mismo, por más de 1.600 personas. Entre los asistentes, más de un centenar de los alcaldes del PP entre los años 2003 a 2011, en los que él estuvo al frente del Gobierno valenciano y a los que Camps ha elogiado por su gestión y por haber estado al lado de sus convecinos.

Camps ha reivindicado también los logros de aquellos años y de los 30 de Gobiernos del Partido Popular. «Fui presidente de la Generalitat Valenciana, que es lo más grande que se puede ser». Si bien, ha dejado claro que: «Paco Camps forma parte de un proyecto, no personal, sino colectivo, que reconoce el trabajo de estos últimos 30 años del Partido Popular, que defiende a la actual Administración autonómica y a las administraciones municipales del Partido Popular, pero que está todos los días pensando que el futuro tiene que ser mucho mejor». Una explicación que ha rematado con otro mensaje también repetido varias veces en su intervención: . «No hay nostalgia. Hay compromiso».

Camps se ha manifestado así en un tono conciliador, pero claro y directo, en el que ha invitado a que en el futuro los actuales cargos de la Administración también asistan a próximos actos como el de este sábado: «Las puertas de esta casa están abiertas a los simpatizantes y a los cargos públicos».

Camps ha iniciado su intervención explicando el objetivo de la cita: «Que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España». Y ha recordado que «cuando este partido es fuerte, potente y gana», en la Comunidad Valenciana, por mayoría absoluta, «está garantizada la mayoría absoluta del Partido Popular en España».

También, ha tenido un cariñoso recuerdo hacia la fallecida Rita Barbera, ex alcaldesa de Valencia, que fue conocida como la alcaldesa de España. Y que como él sufrió un auténtico calvario. Y también ha mencionado varias veces y siempre en positivo a su antecesor en la presidencia de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.

En el acto, también ha tenido protagonismo la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, con quien Camps guarda una excelente relación de amistad desde hace años. A ella, se ha referido también en varias ocasiones, al igual que a la ex alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, así como a otros cargos públicos con los que trabajó codo con codo en aquel tiempo y que este sábado han querido también estar a su lado. El acto ha contado también con un buen grupo de «jóvenes, sobradamente preparados», como el propio Camps les ha definido.

Con la vista puesta en el futuro, Camps ha expresado que el PP necesita hoy «más fuerza, más vitalidad, más presencia, más carácter, más talante, más potencia, más discurso. Menos complejos y más ganas de trabajar por el presente y el futuro de esta tierra». Y que él no quiere «un PP dormido». Ni un Partido Popular «preso de otros partidos».

Para reiterar a renglón seguido, de nuevo: «Seré, exactamente, aquellos que vosotros creáis conveniente. Estoy a disposición de las emociones e ilusiones de un partido que pretende volver a ponerse en marcha. Y, por lo tanto, si eso significa lo que significa, significa lo que significa. Y lo que haremos es lo que tenemos que hacer».

El propio Camps ha destacado, a continuación, que: «Estoy diciendo lo que os estoy diciendo siguiendo a dos grandes maestros que ha tenido el Partido Popular, los dos de Galicia. Que dicen estas cosas de esta manera. Y como se entiende todo, yo le digo a quienes fue mi maestro y a quien es nuestro presidente hoy que haremos todo aquello dentro del partido que tenemos que hacer para que este partido esté de nuevo en pie y con fuerza mirando al futuro».

Una exposición a la que ha seguido con otra para no llevar a equívocos: «Que tenga también claro todo el mundo. Nosotros, obviamente, apoyamos al Partido Popular en el Gobierno de la Generalitat Valenciana para que haga lo que tiene que hacer, que es la reconstrucción de la zona devastada». Camps ha rematado esta idea con otra: «Yo no he hechos otra cosa que defender al Gobierno de la Generalitat en la ingente tarea de la reconstrucción».

Y, por si aún quedaba alguna duda, ha insistido: «Que nadie se confunda. Estamos hablando del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Este proyecto va a estar siempre apoyando a nuestros gobiernos autonómicos y municipales, como no puede ser de otra manera».

Y ha agregado: «Para mí sería imposible hacer cualquier cosa que fuese contra los Gobiernos que están liderados por mis compañeros del Partido Popular». Un mensaje que ha rematado finalmente con una última cita: «Todos tienen que entender que fui presidente de la Generalitat Valenciana, que es lo más grande que se puede ser. Entonces, ¿Qué hace Paco en el atril?, que lo entiendan, porque estamos haciendo otra cosa diferente».