Camps retrata al PSOE: «El partido que está amnistiando e indultando pedía 100 años de cárcel para mí»

El ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha retratado al PSOE por la Ley de Amnistía aprobada para contentar a sus socios separatistas condenados por el 1-O. «El partido que está amnistiando e indultando pedía un total de 100 años de cárcel para mí y más de 150 millones de euros de responsabilidad civil», ha asegurado, recordando que el PSOE ejerció de acusación popular en las 10 causas en las que estuvo inmerso el ex dirigente del PP.

Camps fue absuelto este miércoles por la Audiencia Nacional del presunto delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market. Fue el último fleco judicial vinculada a la trama que le quedaba al ex presidente del PP en la Comunidad Valenciana después de salir exonerado de otras nueve causas judiciales.

«Sobre estas diez causas sí que me gustaría decir que el PSOE ha pedido para mí en su suma más de 100 años de cárcel. Esto no es ninguna broma, esto no es ir allí a defender de una acusación judicial, es que además se pide cárcel, más de 100 años de cárcel y más de 150 millones de euros en su totalidad de responsabilidad civil subsidiaria», ha reiterado este viernes en una entrevista concedida a la Cadena COPE.

«La amnistía es una tragedia»

El ex presidente de la Comunidad Valenciana recuerda que el mismo PSOE está «amnistiando hoy a los que rompen España» e «indultando a quienes fueron condenados por nuestros jueces, por romper España, por malversar, por prevaricar». Apunta también al «desequilibrio» de la formación liderada por Pedro Sánchez por «amnistiar o indultar a aquellos que intentan destruir la Constitución y el Estado de Derecho».

Francisco Camps ha calificado también de «tragedia» la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso que pretende amnistiar los delitos de malversación, sedición y de terrorismo cometidos por los separatistas en los últimos años tras el referéndum ilegal del 1-O. «Es una tragedia porque es poner a los jueces contra situaciones absolutamente incómodas, porque el indulto es una enmienda a una decisión judicial y la amnistía es una enmienda a la interpretación que los jueces van a hacer a una hipotética acción de la justicia», ha señalado.

«La amnistía es decir a los jueces ‘no me fío de ustedes’. Es una enmienda previa a la totalidad, a la justicia española. Es una intromisión brutal. Además, es una enmienda a todo el proceso que que significó la transición española, que es el gran monumento a la democracia que España ha podido construir durante todo este tiempo», ha apostillado.

Por otro lado, Francisco Camps ha celebrado su absolución en todas las causas judiciales que tenía. «Le dije a la sociedad valenciana y la gente más cercana que ahí no había nada, aunque no espera que serían 15 años hasta que la justicia reconociera que nunca hubo nada», ha puntualizado.

Carga contra ‘El País’

El ex presidente de la Comunidad Valenciana ha cargado contra El País por dedicarle 169 portadas sobre su imputación y acusándole de corrupción con informaciones «brutales, absurdas y exageradísimas». «Lo que ponga El País no me importa nada, pero sí he pensado mucho en las personas que de buena fe compran ese periódico y son desinformados, en términos generales. ¿Cómo es posible que una persona medianamente inteligente compre este periódico y se crea este tipo de información?», ha lamentado.

Estas portadas provocaron también que tuviera que sufrir «manifestaciones agresivas con insultos» delante de su casa o cuando salía a la calle para pasear con sus niños. «Cuando iba a declarar todos los días tenía grupos de personas gritándome con pancarta», ha recordado.

«No me escondí en un maletero»

A pesar de ello, Francisco Camps ha sostenido que decidió quedarse en Valencia y que no quiso esconderse «en el maletero de un coche» para pedir luego «una amnistía», en clara referencia a Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat que huyó a Bélgica de esta forma para evitar a la justicia y que ahora su formación, Junts, es socio prioritario del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Decidí quedarme en Valencia, no me escondí como un vil ratero en el maletero de un coche y luego he pedido una amnistía ni un indulto. He ido a los tribunales y he confiado en los jueces de este país extraordinario», ha remarcado.