Puigdemont se burla de Sánchez en un vídeo con todas las veces que dijo ‘no’ a la amnistía

Junts, la formación separatista liderada por Carles Puigdemont, se burla del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo que recuerda todas las veces que el líder socialista negaba que fuese a conceder la amnistía a los separatistas. «El PSOE no la quería», recalca Junts en este mensaje con el que saca pecho de la Ley de Amnistía que se ha aprobado este jueves definitivamente en el Congreso de los Diputados.

«La amnistía no es un perdón, es una victoria», aseguran los de Puigdemont. «La confrontación da resultados. Con Junts, las cosas pasan», apostillan. Esto contrasta con el mensaje que ha querido dar Pedro Sánchez tras haber votado a favor de este medida de gracia, a pesar de negar en los últimos meses que haría algo así. «En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino», ha señalado el jefe del Ejecutivo.

En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 30, 2024

El vídeo de Junts recoge varios momentos en los que Sánchez negó que fuese a negociar una Ley de Amnistía con los separatistas. Uno de ellos es el que tuvo lugar apenas dos días antes de las elecciones generales del 23J, en una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE. «No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido», defendió el presidente del Gobierno.

«No habrá amnistía»

El día anterior, Sánchez concedió una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta en la que también negó que fuese a pactar una amnistía a Puigdemont y al resto de dirigentes separatistas condenados por el 1-O. «No han tenido amnistía. No la habrá, primero por convicción personal y política», señaló el entonces candidato del PSOE a la reelección.

«Algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar», señaló también el 1o de noviembre de 2022 en el mismo programa. «Si hablamos de la autodeterminación y la amnistía pues, evidentemente, el recorrido es el que es», defendió Pedro Sánchez en una intervención en el Congreso de los Diputados dirigiéndose a Junts y ERC.

El vídeo de Junts también deja en evidencia al líder del PSC, Salvador Illa. «Ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía, ni nada de eso», señaló Illa en una comparecencia desde la sede de su partido en noviembre de 2022. «Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía», sostuvo en otra comparecencia ante los medios. Junts recoge esta hemeroteca de Illa en plenas pactos postelectorales en Cataluña. Illa fue la fuerza más votada en los comicios, con 42 escaños, por encima de los de Puigdemont, con 35.

El vídeo de Junts también cuenta con unas declaraciones de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, en las que dejó en evidencia a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo por sus pactos con los separatistas. «Señor Sánchez, no puede prometer que no dará una amnistía tres días de las elecciones y después darla. No puede estar cinco años en el poder diciendo que la amnistía es inconstitucional y después, aprobarla», aseguró Weber el pasado mes de diciembre.

«Junts lo puso sobre la mesa»

«Junts lo puso sobre la mesa», asegura el vídeo, poniendo una comparecencia de Carles Puigdemont con la que explicaba la amnistía que quería aprobar a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. «Una Ley de Amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014», señaló el líder de Junts ante los medios el pasado mes de septiembre.

El mensaje del partido de Puigdemont recoge aquella intervención en el Congreso de su portavoz, Miriam Nogueras, votando en contra de la amnistía. Fue el pasado 30 de enero. El texto fue tumbado por el voto negativo de Junts. «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo hemos acordado. Mantenemos la posición con todos los riesgos», afirmó Nogueras, haciendo alusión a que aquella amnistía no incluía los delitos de terrorismo y de alta traición.

El PSOE finalmente aceptó las exigencias de Junts para que la norma saliera adelante. La Ley de Amnistía ha sido finalmente aprobada este jueves en el Congreso con 177 votos a favor y 172 en contra.

«Han insultado, amenazado, perseguido y demonizado al presidente Carles Puigdemont», ha afirmado Miriam Nogueras este jueves en su intervención en el Congreso del debate de la amnistía. «Dijeron que no se podía negociar con él y hoy le necesitan. Hoy negociamos. Porque les hemos forzado. Nos dijeron que no habría amnistía. Y hoy tendremos amnistía, porque les hemos forzado. Y nos dicen que no habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que de vosotros es de quien menos depende. Depende del noble de Cataluña. Viva Cataluña Libre», finaliza el vídeo de Junts en el que deja en evidencia al PSOE.