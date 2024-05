El independentismo celebra la amnistía de Sánchez: «Próxima parada, el referéndum»

ERC y Junts han celebrado la Ley de Amnistía que se ha aprobado este jueves definitivamente en el Congreso de los Diputados. El independentismo pactó esta norma con Pedro Sánchez con el fin de que el dirigente socialista siguiera en la Moncloa y para que diese comienzo la legislatura. Sin embargo, los separatistas no se conforman con esta medida de gracia y avisan de que no cesarán en su empeño de intentar lograr la independencia de Cataluña. «Próxima parada, el referéndum», han advertido Junts y ERC en sus intervenciones en la Cámara Baja.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, se han felicitado y han agradecido mutuamente en sus intervenciones en el Congreso el trabajo realizado por el independentismo para sacar adelante la amnistía y han cargado contra los jueces, convencidos de que intentarán retrasar la aplicación de la norma. «Es un día histórico», han enfatizado.

«Próxima parada: referéndum. Y quien lo menosprecie que recuerde que nos dijeron que la amnistía era imposible y hoy le estamos votando. Viva Cataluña libre, hasta la victoria siempre», ha defendido en catalán Gabriel Rufián este jueves durante su intervención en la Cámara Baja para la aprobación de la Ley de Amnistía.

El dirigente de ERC ha recalcado que el día de hoy ha sido «un día histórico». «Es un día de victoria y también de derrota. La primera derrota del régimen del 78», ha defendido en su discurso. Rufián ha comenzado su intervención dando las gracias a todas las personas involucradas en el procés, a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, al que fuera jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a los alcaldes y concejales «perseguidos por permitir a su pueblo vota» y a los cientos de personas que «defendieron las urnas con su cuerpo y alma», en alusión al referéndum ilegal del 1-O.

«Vamos tarde porque nadie se merecía ni un minuto de represión, de cárcel o de persecución. ERC no estaba equivocada, estaba muy sola. Lo que está pasando aquí es el resultado de un independentismo unido, una causa que trasciende las luchas diarias, así somos de fuertes», ha remarcado Gabriel Rufián.

Sin embargo, ha afirmado que la amnistía «no es un punto final» y que queda todavía su aplicación por parte de los jueces. «Todavía queda un partido votar, el partido judicial español. Todo el mundo sabe lo que votará el partido judicial, interpelo a los demócratas españoles que no lo permitan porque el ‘a por ellos’ era en realidad un ‘a por todos’», ha zanjado.

«Hoy no se perdona, se gana»

«Hoy es un día histórico. Hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que existe desde hace siglos entre la nación catalana y la nación española. La amnistía no es perdón ni clemencia, sino una victoria democrática y colectiva», ha defendido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

La dirigente separatista ha asegurado que no habría hecho falta esta medida de gracia «si España hubiese hecho una transición democrática real, especialmente a las cúpulas judiciales y si el PSOE y el PP no hubieran participado activamente en la represión. Esto no se arregla con un PSOE y unos partidos españoles acomplejados», ha advertido.

Miriam Nogueras ha agradecido el trabajo realizado para sacar adelante la amnistía al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y al presidente de ERC, Oriol Junqueras, entre otros.

«Nos dicen que nunca habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quién menos depende. Se ha faltado al respeto a todo un pueblo y tenían que repararlo. Después de hoy la lucha continúa y estamos más preparados, hemos demostrado que podemos vence», ha señalado la portavoz de Junts.

Además, Nogueras ha arremetido contra los «tribunales politizados» y ha indicado que la Ley de Amnistía «está redactada para superar los filtros del Tribunal de Justicia Europeo». «No somos terroristas, no somos delincuentes. Nosotros defendemos la dignidad y la libertad. Mientras no alcancemos la plena libertad seguiremos luchando», ha apostillado.

«El PSOE no la quería»

Tanto ERC como Junts también han sacado pecho en redes sociales tras haber salido adelante la Ley de Amnistía pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez. «La amnistía es una victoria. El PSOE no la quería. Juntos la pusimos sobre la mesa y aguantamos la posición. La confrontación da resultados. Con Junts, las cosas pasan», ha señalado la formación liderada por Carles Puigdemont.

💪🏻 L’amnistia és una victòria. 🔴 El PSOE no la volia.

🟢 Junts la vam posar sobre la taula i vam aguantar la posició. 👉🏼 La confrontació dóna resultats. Amb Junts, les coses passen. pic.twitter.com/5NprM5pUvf — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 30, 2024

«Con la amnistía, gana Cataluña», ha reivindicado ERC, al tiempo que ha recordado las otras cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo: los indultos y la supresión del delito de sedición. «Referéndum, próximamente», señala también este mensaje.