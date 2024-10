Camps transmite a Feijóo su intención de volver a primera línea y descarta presidir Generalitat

El ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, según él mismo ha manifestado, ya ha transmitido al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo su intención de volver a la primera línea política y ha descartado que tenga la intención de optar a presidir en una segunda etapa la Generalitat Valenciana.

Francisco Camps ya mostró su plena disposición al partido para regresar a la política activa este 29 de mayo, tras quedar exonerado, uno tras otro, en una decena de procedimientos judiciales. «Quiero volver a someterme al escrutinio de las urnas», dijo entonces tras revelar que había hablado con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, este 1 de octubre, las dos ex diputadas socialistas que ejercen la acusación popular, Cristina Moreno y Carmen Ninet, comunicaron el Tribuna Supremo su intención de recurrir la absolución de Camps dictada por la Audiencia Nacional.

Este lunes, Francisco Camps ha realizado una entrevista en Cataluña Radio, en la que ha afirmado que su regreso a la política es una cuestión «de tiempo». Y si bien ha manifestado que ahora mismo existen problemas «mucho más graves que mi vuelta a la política», también ha destacado que la política es su «vocación».

Su regreso no lo haría, en principio, en solitario, porque la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo ya manifestó con motivo con de un acto en Valencia en torno al ex presidente valenciano este mes de julio que si él regresaba a primera línea ella también lo haría.

Camps, en esa entrevista, también se ha referido a las diferencias de su caso respecto al del ex presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts Carles Puigdemont: «Se largó a Waterloo y ahí esta. Va y viene cuando quiere, pero ahí está. Él no va a los tribunales, como yo. Y el resto de compañeros de todo este lío han sido amnistiados o indultados».

En referencia a su manera de responder respecto a Pedro Sánchez, Camps ha manifestado que ha con él ha contestado «permanente y constantemente a los requerimientos de los jueces y sus preguntas», para añadir que «nunca me he puesto tras un parapeto diciendo que no le voy a contestar a estas preguntas, algo que sí ha hecho Sánchez», ha manifestado según EP.