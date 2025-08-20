¿Quién es Candela Cruz, Carmen en la serie ‘Sueños de Libertad’? Su edad y su pareja

Candela Cruz es una actriz española emergente, reconocida principalmente por su papel como Carmen Recas en la serie diaria de Antena 3 Sueños de libertad, donde interpreta a una dependienta de la tienda de perfumes de la familia Reina, siendo novia de Tasio y figura clave en tramas de empoderamiento femenino. Hasta el 2024 había conseguido abrirse camino en el complicado mundo de la interpretación, pero ha sido gracias a la serie de Atresmedia con la que se ha dado a conocer al gran público. Así es su vida fuera de los platós de televisión.

Nacida en una familia de artistas, Candela creció viendo a sus padres bailar en su propia casa, además de escuchar las historias de la vida de su abuelo. «Nací en el seno de una familia de artistas. Me siento tan orgullosa como afortunada por ello. Creo que es por esto por lo que por mi mente jamás pasó otra cosa», ha contado en una entrevista.

Aunque se ha dado a conocer como actriz, primero se formó como bailarina, siguiendo la tradición familiar, aunque a los 15 años descubrió su verdadera pasión por la actuación al asistir a una representación de la obra El sueño de una noche de verano. Este amor por el teatro le hizo combinar la interpretación y la danza.

Candela Cruz debutó en series con pequeños papeles como La peste (2018), y La templanza (2021). Tras un parón profesional obligado, su gran oportunidad llegó como actriz llegó en 2024 con Sueños de libertad, donde su personaje de Carmen destaca por ser la gran amiga de Fina. Además, ha participado en obras teatrales como El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, donde también demostraba su talento como cantante.

En su vida personal, la actriz ha forjado una bonita amistad con sus compañeras de serie Isabel Moreno y Alba Brunet, a quienes considera «hermanas», tal y como ha contado. Ellas estuvieron en su boda acompañándola en una preciosa ceremonia que se celebró en el mes de octubre de 2024.

Celebrada en la localidad de El Rocío, allí formalizó su relación con el cantante Miguel Ramírez, cantante del grupo La Tomasa, conocido en Andalucía por haber actuado en algunos de los eventos más importantes y fiestas populares. Aunque no es un personaje habitual del mundo del corazón, los fans de Sueños de libertad convirtieron el evento en uno de los temas más comentados, gracias al hashtag #senoscasalacapitana, que fue TT en X (antes Twitter).