Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Pelayo descubre que Santiago se ha escapado

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 19 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 374 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Andrés intenta calmar las aguas con Gabriel, pues sabe que ha hecho daño con su actitud. La situación en la casa de los Carpena va de mal en peor, pues hay mucha tensión. De hecho, Digna descubre que Irene ha abandonado la casa.

Además, también se pudo ver que la preocupación en la fábrica sigue creciendo. Begoña y Luz están muy inquietas y preocupadas, pues creen que algo está ocurriendo entre los operarios. Y es que, no paran de surgir los casos de bronquiolitis. Asimismo, a esta situación hay que sumar el hecho de que Raúl está viviendo momentos de mucha reflexión. Por ello, intenta justificarse ante las críticas por lo de Teo. Lejos de quedar aquí, Fina se reencontró con la persona que menos quería ver. La voz que más la aterra ha vuelto a pronunciarse. Santiago se ha fugado y ha regresado a Toledo.

¿Qué sucede en el capítulo 375 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 20 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Fina y Marta se encuentran en un gran dilema, pues no saben si denunciar la muerte de Santiago. Por su parte, Damián está haciendo todo lo posible para convencer a Irene de no abandonar la colonia. Todo ello mientras Digna ha logrado que expulsen al niño que les estaba complicando la vida en el colegio.

Tasio sigue triste por su enfrentamiento con Andrés. Por ello, y percatándose de la situación, Carmen intenta animarlo. Paralelamente, Luz y Begoña están muy enfadadas por la falta de actitud y cooperación de Don Pedro. Por ello, con el objetivo de poner un alto a la situación, han decidido informar a Luis y a Joaquín de los problemas en saponificación.

La noticia de que Santiago ha salido de la cárcel llega a oídos de Pelayo. Andrés y María recuperan cierta armonía gracias a Julia. Además, y lejos de quedar aquí, la sentencia en el juicio de Diosdado ya ha salido a la luz, por lo que Gabriel se lo cuenta a Begoña. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que el problema que afecta a los trabajadores de saponificación llega hasta la junta directiva. Han decidido tomar medidas al respecto, por lo que han iniciado una votación. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.