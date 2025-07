El Mediterráneo y el Caribe se dieron la mano con Bomba Estéreo en Es Jardí 2025

La tercera edición de Es Jardí ha cumplido su tercera semana ofreciendo música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos con una de las bandas de fusión más influyentes del mundo, Bomba Estéreo.

La mejor terraza el Mediterráneo del verano mallorquín acogió el pasado sábado la visita de la banda colombiana en una noche en la que el Mediterráneo y el Caribe se dieron la mano con su mezcla de música del caribe con música electrónica que inundó el jardín del Recinto Mallorca Live.

Cubierta de flores apareció sobre un Escenario Estrella Damm convertido en jardín tropical la cantante, artista y compositora samaria Li Saumet, voz de la banda, para arrancar el show con Llegó el verano (Sagitario), uno de los temas incluidos en Astropical, último trabajo publicado este año junto a Rawayana.

El alma de esta banda y su esencia es el Caribe; los colores, frutas, sonidos y cultura de esta región que atraviesa toda Latino América. Con su particular fusión de géneros y sus letras han marcado un estilo único dentro de la música latinoamericana que compartieron con el público mallorquín a través de canciones como Pájaros y Me duele (tema que comparte con Manu Chao).

A lo largo de sus más de 20 años de carrera han creado un legado de verdaderos himnos que no faltaron en su colorida cita con Es Jardí. Un gran ejemplo es To my love, uno de los temas más coreados de la noche y parte de Amanecer, cuarto álbum del grupo publicado hace una década que contiene varios de sus títulos más queridos y todos sonaron en Es Jardí: Algo está cambiando, Somos dos, Fiesta y el que es sin duda uno de sus grandes éxitos, bailado a conciencia por los presentes, Soy yo.

También hubo tiempo para una versión de La llorona que la hizo propia al estilo de Bomba Estéreo y para compartir uno de los géneros musicales más populares de Colombia, la champeta, con Champeta romántica, momento en el que Li Saumet subió a los más pequeños del público al escenario. Se fue preparando el terreno para que Es Jardí se entregase por completo con Fuego, el exitoso debut con el que los colombianos irrumpieron en la escena alternativa global en 2010.

Con la dulzura de Ojitos Lindos -su colaboración con Bad Bunny que tuvo un impacto sísmico en su carrera-, y recuperando El alma y el cuerpo de Elegancia tropical (2012) llegó a su fin el concierto sobre el escenario pero, antes de marcharse, la banda se bajó con sus instrumentos para cantar y bailar entre el público, dejando su huella para siempre en Es Jardí.

Los primeros bailes se dieron en el Escenario Sa Clariana, el nuevo concepto para las tardes de verano del festival, que recibe a los asistentes a su llegada con las más interesantes y variadas propuestas de la escena musical de las Islas Baleares. El pasado sábado fue la DJ mallorquina Tere G quien ofreció al público una de sus divertidas sesiones, tan conocidas en la escena nocturna y de festivales de la isla.