Jaime Pradilla: «A los jóvenes intentaré transmitirles a mi manera lo que he aprendido de Rudy y Llull»

Vestido de corto, alejado del resto de sus compañeros, que descansan en el banquillo tras el segundo entrenamiento a las órdenes de Sergio Scariolo en el Triángulo de Oro en el primer día de doble sesión, y probando una y otra y otra vez desde el tiro de tres. Así prepara Jaime Pradilla (Zaragoza, 2001) un Eurobasket 2025 al que irá para realizar lo que le «pida el equipo» y el seleccionador de España, quien apostó por él en 2022 y le entregó un rol decisivo dentro del equipo que acabó colgándose el oro en Berlín.

Pradilla atiende a este periódico después de pedir 10 o 15 minutos en solitario en el gimnasio y llega a la entrevista «contento de estar un verano más aquí». Eurobasket 2022, Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora otro Europeo. «Es algo que si tú estás dentro no te fijas tanto igual, pero si por un momento sales de ti y lo ves con perspectiva desde fuera dices ‘hostia, tienes 24 años, todo lo que has hecho dentro de lo que cabe está muy bien y estás en una situación muy buena», comenta sobre su momento actual después de su mejor año con el Valencia Basket y a las puertas de la ilusionante temporada del regreso a la Euroliga y de la mudanza al Roig Arena.

El aragonés lo tiene todo en su mano para ser un grande de España y sus influencias son claras, Rudy Fernández y Sergio Llull, cuyas enseñanzas tratará ahora de plasmar en los jóvenes, pero a su «manera», como diría Carlos Alcaraz. «Si puedo ayudar al 5 ayudaré al 5, si me piden minutos al 4, al 4 y si me piden minutos al 1, al 1. Lo que quiero es jugar, competir y llevar a España a lo más alto», asegura uno de los soldados más aplicados de la última selección de Scariolo.

PREGUNTA: Este miércoles es el primer día de entrenamiento doble. ¿Qué tal va la primera semana de concentración?

RESPUESTA: Bien. Contento de estar un verano más aquí, con ganas, ilusión por empezar a competir. Mucha alegría de poder ver otra vez a mis compañeros y de poder competir con ellos.

P: El Eurobasket será su tercer torneo con España (fue campeón de Europa en 2022 y estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024). Con 24 años sigue siendo súper joven, pero ya se le puede incluir entre los veteranos.

R: En todo lo que pueda ayudar voy a intentar sumar. Es verdad que somos un equipo muy joven, tenemos grandes capitanes con muchas internacionalidades que nos ayudan día a día. A los compañeros más jóvenes intentaré transmitirles lo que he aprendido de Rudy o Llull a mi manera, lo mejor que sepa y ayudarles para que el equipo siga creciendo.

P: Lo primero que he visto al llegar es a usted tirando de tres. ¿Le pide Sergio que entrene más esa faceta?

R: Lo entreno todos los días. Es una cosa que tengo que seguir mejorando en mi estilo de juego. Trabajo todos los días un poquito y a seguir haciéndolo para crecer como jugador.

P: Están Willy Hernangómez, Yankuba Sima… uno de los mejores ratos que recuerdo de España en el Eurobasket fue con Pradilla de 5. ¿Se ve siendo el pívot de España?

R: Lo que me pida el equipo y Sergio. Si puedo ayudar al 5 ayudaré al 5, si me piden minutos al 4, al 4 y si me piden minutos al 1, al 1. Lo que quiero es jugar, competir y llevar a España a lo más alto.

P: Ahora el Eurobasket con España y la temporada que viene de vuelta a la Euroliga con Valencia y al Roig Arena. No se puede estar en mejor momento.

R: Es algo que si tú estás dentro no te fijas tanto igual, pero si por un momento sales de ti y lo ves con perspectiva desde fuera dices ‘hostia, tienes 24 años, todo lo que has hecho dentro de lo que cabe está muy bien y estás en una situación muy buena’. Contento de que todo el trabajo que hago se vea reflejado, pero no me conformo. Quiero seguir creciendo y mejorando como jugador.

P: El Valencia, con diferencia, es el equipo más representado en esta España (cinco jugadores: Sergio de Larrea, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Yankuba Sima).

R: Sí, ahora encima cogemos a Yanku (Sima). Es un orgullo que Valencia apueste por el talento español y se ve reflejado en la selección. Orgulloso de mi club por su apuesta por este proyecto y este tipo de jugadores y también contento de poder venir aquí a la selección y encontrarme con compañeros durante todo el año con los que tienes química y es más fácil.

P: Su presencia la doy por segura en el Eurobasket, pero ¿cree que sus compañeros también se librarán de ser uno de los tres descartes?

R: Ojalá, sería muy bonito tener cinco jugadores del mismo equipo. Sé que a Valencia igual no le gustaría tanto. Preferiría que estuviésemos allí, pero seguro que estarían muy orgullosos de que hubiera cinco representantes españoles de Valencia aquí con la selección. Ojalá podamos estar los cinco. Sabemos que es muy difícil, representar en un Europeo a España es algo difícil. Sabemos la camiseta que llevamos y lo que queremos representar.

Pradilla: «El Madrid nos ganó por físico»

P: Además de compañeros, tanto en la selección con el Valencia, no sé si sois amigos y si esta concentración con España sirve para lamer las heridas de la final perdida contra el Real Madrid.

R: Ahora lo puedes comentar más tranquilamente, son flashes que te van viniendo, flashes que a veces no te apetece comentar mucho, pero que ahora con el tiempo se ven las cosas de otra manera. Nosotros hicimos un gran año, nos quedamos con eso. Tenemos recuerdos de esa final, pero también de todo el año. Valoramos eso, que pesa más que la final.

P: ¿Qué le faltó a Valencia en esa final?

R: El Real Madrid planteó muy buen partido. Nosotros en el momento que teníamos ritmo y lo subíamos estábamos bastante bien. Hubo momentos que incluso dominábamos el partido. Ellos eso en el tercer partido lo controlaron muy bien y es lo que nos llevó a perder. Ellos sacaron sus cartas, jugaron bien y su nivel físico también les ayudó a ganar.

P: Ha sido su mejor año con el Valencia, también a nivel colectivo uno de los mejores de los últimos tiempos y el verano en la parcela de fichajes está siendo inmejorable. ¿Se ven de nuevo como la segunda potencia por encima del Barcelona?

R: Valencia está trabajando como club y como ciudad para convertirse en una de las grandes potencias a nivel de baloncesto. Vamos por gran camino. Ojalá podamos pelear como hemos peleado este año contra Madrid, Barça, Baskonia y Unicaja y poder estar entre los más alto. Ojalá podamos decir el año que viene que estamos donde este pasado.

P: ¿Con ganas de estrenar el Roig Arena?

R: Sí, ayer hubo ya una mini prueba y estando aquí te pica todavía más el gusanillo de cómo será, cómo habrá ido todo… Lo que vemos es algo ilusionante, que está muy chulo y con muchas ganas de empezar a jugar allí.

P: Uno de sus rivales la próxima temporada será el Real Madrid de Scariolo. ¿Usted se considera una de sus grandes apuestas de sus últimos años con España?

R: Sí. Sergio desde el primer año que entro en la selección apostó mucho por mí. Él ha confiado mucho en mí y estoy eternamente agradecido. En pista intentar darle, transmitirle y ayudarle con la confianza que él me ha dado. Lo único que puedo hacer es darlo todo dentro de la pista, luchar cada balón y ya está.

P: ¿Es posible repetir el oro?

R: Sí, ¿por qué no? Somos campeones del Eurobasket, es verdad que con otra selección, pero que tampoco era favorita. ¿Por qué no pelear por ese oro? Todo el mundo que va a un Eurobasket quiere pelear por ese ansiado oro. Sabemos que va a ser difícil, pero ojalá podamos competir.

P: Su compañero Alberto Abalde es el último jugador que el Real Madrid fichó del Valencia. A principios de julio se dijo que el club blanco le valoraba como una opción para el 4. ¿Cuánto hubo de verdad en eso?

R: No tengo ni idea, la verdad. Estaba centrado en preparar ahora la selección, en mi club, Valencia, y ahora centrado aquí.

P: ¿Se ve dos años más en el Valencia?

R: Sí, tengo dos años allí (hasta 2027). Estoy muy contento, me están dando mucha confianza y gracias a ellos estoy creciendo como jugador.