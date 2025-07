Scariolo ante su último torneo con España «de momento»: «Nunca se sabe…»

Sergio Scariolo, seleccionador de España, tomó la palabra este martes en un día para la ilusión, el de la presentación de sus 15 elegidos para el Eurobasket 2025, con principio en Limasol con la fase de grupos. La selección española jugará contra Georgia, Bosnia, Chipre, Italia y Grecia en el C y antes disputará seis partidos amistosos en Málaga, Badalona, París, Madrid y Colonia. Será el último torneo del italiano, «de momento», antes de irse al Real Madrid.

«La verdad es que no he contado cuántos torneos. 15 torneos, un par de ellos con Covid… Es el último de momento, nunca se sabe. Disfrutar ahora de lo que tenemos», comenzó. «El objetivo es de ser fieles a nosotros mismos. Tantos años seguidos siempre hemos dado una versión admirable, hasta envidiable de cómo tiene que ser un equipo de baloncesto, cohesionado, con la capacidad de apartar los egos, aumentar los recursos, eso nos ha caracterizado siempre y creo que podemos comprometernos a que así será. La competición tiene muchos matices, muchas sorpresas, rivales muy buenos y momentos para pisar el acelerador para llegar lo más arriba posible», añadió.

«Podían haber estado algunos más en esta convocatoria y por circunstancias ajenas a su voluntad no pueden estar. Los que están aquí están preparados para tener un rol en el equipo, hay que tener un punto de paciencia necesario. Más presión se ponen ellos que el resto. Tengo que ayudar a estos jugadores a competir como equipo. Los juicios de valor los dejo a los demás, pero a mí a esta altura lo que me llena es ver a mi equipo funcionar», afirmó al ser preguntado si es uno de los mejores entrenadores de la historia.

Scariolo elige su legado

«He intentado hacerlo lo mejor posible. No sólo ganando partidos, sino todo el movimiento del baloncesto español fuera para arriba. El trabajo con la cantera, las nuevas competiciones, todo esto es el legado del que me siento más orgulloso. Algo que puede quedarse más tiempo, con continuidad y estabilidad. Más que las medallas, que han sido momentos indescriptibles e inolvidables. Me siento más orgulloso de ese legado que del resto», aseguró.