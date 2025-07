Un día para soñar: así fue la presentación de España para el Eurobasket 2025

Los 15 elegidos de la España de Sergio Scariolo para la preparación del Eurobasket 2025 quedaron presentados este martes en la sede de Endesa en Madrid durante la concentración hasta el debut del próximo 28 de agosto en Limasol (Chipre). Es el último torneo del seleccionador de España antes de marcharse al Real Madrid de baloncesto y eso fue uno de los grandes atractivos para un auditorio repleto de afición, prensa y VIP.

Con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), entre otros, Madrid se ilusionó con la vuelta de la selección campeona a una preparación del Eurobasket. En la tarde de este martes arrancarán los entrenamientos en Valdebebas después de un primer día ilusionante de preparativos.

Los 15 elegidos, de los que Scariolo tendrá que hacer tres descartes para el Eurobasket fueron presentados a lo grande en Madrid antes de la ‘Gira Imperium Nostrum’, seis partidos amistosos que disputarán este mes previo al torneo contra Portugal (5 de agosto en Málaga), República Checa (7 de agosto en Málaga), Fracia (14 de agosto en Badalona y 16 en París) y Alemania (21 de agosto en Madrid y 23 en Colonia). Después, el debut frente a Georgia (28 de agosto).

El capitán, Willy Hernangómez, fue el primero en tomar la palabra: «Un sueño poder estar un año más con La Familia. ¿Quién me lo iba a decir que iba a tener la oportunidad de ser capitán junto a mi hermano? Más que una responsabilidad es un privilegio y un orgullo de formar parte de un vestuario con jugadores que me lo han enseñado todo. Compartir lo enseñado es el legado. Ahora intentar transmitir y aportar todo lo que pueda».

«Un Eurobasket es una competición súper especial, muy competitiva y difícil. He tenido suerte de compartir años con jugadores de muchísimo talento y ganar medallas con ellos. Ha sido un verano en el que he podido hacer de todo: disfrutar, entrenar, despejar la mente, cargar las pilas… Me quedaría corto diciendo sólo una cosa especial de La Familia. Es algo único poder estar aquí, difícil de describir. Para mí es felicidad, diversión, disciplina, sacrificio para dejar a España lo más alto posible», afirmó.

Acto seguido, su hermano Juancho, segundo capitán, dijo estar «muy contento después de un año bastante duro» con el Panathinaikos y que se encuentra como si fuera un «rookie». «Acabamos de empezar, llevamos dos días. El segundo capitán creo que no tiene mucha responsabilidad, cualquier culpa se la va a llevar Willy. No sé muy bien lo que tengo que hacer», bromeó.

«Mi favorito es Larry (Sergio de Larrea). Mario (Saint-Supéry) habla mucho más, así que los dos», escogió. Juancho confesó que su hermano Willy le sigue «sorprendiendo». «Ha sido el primero, marcando el guión y manteniendo intacta la emoción y las ganas de conseguirlo todo. Siempre le he querido superar y ha marcado los límites muy altos», zanjó.

Santi Aldama afirmó que se siente uno de los líderes, aunque «lo importante es representar a La Familia». «Si conseguimos hacer eso competiremos y lograremos nuestros objetivos deportivos. Es lo suyo (colgarse el oro). Tengo ganas, a ver si a la tercera va la vencida. Lo importante es el trabajo diario, lo que hagamos este mes que nos queda», remarcó.

Sobre la NBA y su megacontrato: «No me puedo quejar. Intento mejorar cada año, poder estar con este equipo en verano me hace crecer a nivel personal también. «Poder jugar una competición oficial en España gracias a la FEB es muy importante. Este Eurobasket no es de rodaje, es para llegar a lo más alto. Jugar para tu país con amigos es lo más divertido del deporte. Es diferente cuando juegas en la NBA. Eso sería lo que más echo de menos», finalizó.

Lista de España para el Eurobasket

Bases: Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea.

Aleros: Alberto Abalde, Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Joel Parra y Santi Yusta.

Escoltas: Santi Aldama y Josep Puerto.

Ala-pívots: Juancho Hernangómez, Jaime Pradilla y Eli John Ndiaye.

Pívots: Willy Hernangómez y Yankuba Sima.

Fase de grupos de la selección

Grupo C (Limasol, Chipre)