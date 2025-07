Así quedan los grupos del EuroBasket 2025: todos los rivales de España

El EuroBasket 2025 ya es una realidad y los mejores equipos de Europa se reunirán, del 27 de agosto al 14 de septiembre, en las diferentes sedes del torneo (Letonia, Finlandia, Chipre y Polonia) para intentar conseguir un trono que, por el momento, pertenece a España tras la conquista del pasado Europeo en el 2022. Los de Scariolo intentarán defender la corona en un nuevo proyecto sin los pesos pesados de la gran época dorada del baloncesto español.

El torneo continental contará con un total de 24 equipos, que estarán repartidos en cuatro grupos de seis. España, por su parte, está encasillada en el grupo C, acompañando a Chipre, Italia, Georgia, Grecia y Bosnia. El A está formado por Portugal, Estonia, Turquía, Serbia y República Checa. El B por Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Suecia y Montenegro. Y, por último, el D por Islandia, Francia, Estonia, Polonia, Israel y Bélgica.

Grupo A (Riga): Portugal, Estonia, Letonia, Turquía, Serbia y República Checa

Grupo B (Tampere): Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Suecia y Montenegro

Grupo C (Limasol): Chipre, Italia, Georgia, España, Grecia y Bosnia

Grupo D (Katowice): Islandia, Francia, Estonia, Polonia, Bélgica e Israel

La selección española debutará en el campeonato de Europa este próximo día 28 ante Georgia, y donde arrancará su particular maratón de partidos de la fase de regular: el 30, ante Bosnia; el 31 se medirá a Chipre; el 2 de septiembre, Italia será su penúltimo rival; y se medirá a Grecia el 4 de septiembre para cerrar definitivamente la fase de grupos. A continuación, os detallaremos horario y fechas de todos los partidos de España.

Day 1 of #U18EuroBasket brought the 🔥 in Belgrade!

Who was your MVP today? VOTE here ⤵️

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 26, 2025