Ansu Fati sigue inédito tras cinco partidos de pretemporada del Mónaco

Ansu Fati salió del Barcelona rumbo al Mónaco en busca de tener minutos, pero, de momento, su contador sigue a cero. El pasado 1 de julio se hacía oficial la cesión del delantero al conjunto del Principado con opción de compra de 11 millones de euros. Después de su paso frustrado por el Brighton la pasada temporada, el joven jugador de 22 años se embarcaba en esta nueva aventura con la esperanza de recuperar su nivel de antes de la grave lesión de rodilla. Sin embargo, esta nueva etapa no ha arrancado como él esperaba.

El Mónaco acumula ya cinco partidos de pretemporada y el español todavía no ha debutado. Ansu Fati se volvió a quedar fuera del último amistoso contra el Torino, que se saldó con victoria de los de la Ligue 1 por 3-1, y empieza a ser preocupante. Su ausencia hizo saltar todas las alarmas y en rueda de prensa, tras el partido, su técnico, Adi Hütter, confirmó que está siguiendo un plan específico para que no haya riesgo de lesiones.

«Quiero que vuelva cuanto antes, pero como dijimos al principio de la temporada, tenemos que tener cuidado con Ansu. Al igual que con Pogba, tenemos que ponerlos a tono. No tiene sentido que vuelvan al campo lo antes posible solo para que se lesionen de nuevo o tengan problemas. Estamos haciendo todo lo posible por estos dos jugadores. Estoy contento con la plantilla actual, y ya veremos cuándo vuelven Ansu y Paul», explicó Adi Hütter al ser preguntado por la situación de Ansu Fati y Pogba.

Desde aquella rotura de menisco contra el Betis en 2020, el delantero no ha ganado para disgustos. Las lesiones han marcado su carrera desde entonces y no ha conseguido recuperar el nivel que le llevó a convertirse en el 10 del Barça, y una de las grandes promesas del fútbol español. El año pasado decidió irse cedido al Brighton a ver si conseguía encontrarse con su mejor versión, pero tampoco la encontró, y ahora lo volverá a intentar con el Mónaco.

Ansu es duda para el debut en la Ligue 1

Por las palabras de su entrenador, parece que Ansu Fati no está en condiciones físicas óptimas de jugar y primero debe ponerse a tono físicamente antes de poder debutar con el conjunto del Principado. De momento se desconoce cuándo podrá tener sus primeros minutos con la camiseta del Mónaco, porque escuchando a Hütter da la sensación de que su situación va para largo. Hasta que físicamente no esté listo no jugará.

De hecho, la presencia de Ansu Fati en el primer partido de la temporada del Mónaco en la Ligue 1, el próximo 16 de agosto contra Le Havre, es duda. Su entrenador no va a correr ningún tipo de riesgo con él, y por ahora está siguiendo un plan específico para conseguir ese tono físico óptimo que le permita tener minutos y poder recuperar aquel nivel que le llevó a la selección española. Cabe recordar que el Barça le renovó hasta 2028 justo antes de marcharse cedido al tercero de la Ligue 1.