El truco o trato del Barça para ceder a Ansu Fati al Mónaco y liberar masa salarial

El Barça va a resolver uno de sus mayores dolores de cabeza. Al menos así se veía de primeras, tras una pasada temporada prácticamente en blanco por parte de Ansu Fati, sin sitio en los planes de Hansi Flick y donde encadenó alguna que otra lesión más en el popurrí de dolencias del canterano. El Barça tiene prácticamente todo acordado tanto con Ansu Fati y su agente como con el Mónaco, club que más interés ha mostrado en el joven delantero en las últimas semanas. La fórmula, una renovación para diferir su contrato y una cesión con opción de compra que pone el mango de la sartén en el propio futbolista. De él depende su futuro.

Se viene gestando desde hace unas semanas y ya se puede decir que es un hecho. Ansu Fati será nuevo jugador del Mónaco en las próximas horas, una vez que el futbolista viaje a Montecarlo, pase el pertinente reconocimiento médico y plasme su firma en el nuevo contrato, no sin antes cerrar una renovación hasta 2028 con el Barça que permitirá diferir su importante salario. El club monegasco se guardará una opción de compra en el caso de que el futbolista dé el rendimiento esperado.

El acelerón a la operación coincide con un deseo del propio Ansu Fati, no por salir del Barça, algo ya asumido tras cómo se ha dado la pasada temporada, sino por su fuerte interés en comenzar desde el primer día con su nuevo club. El Mónaco comenzará la pretemporada este próximo sábado y el delantero quiere que su fichaje se cierre ya y poder estar con sus nuevos compañeros y cuerpo técnico desde el día 1.

Al Barça le sale redonda la operación de Ansu Fati con el Mónaco. Por un lado consigue encontrar un club que se haga cargo parcialmente del futbolista en términos económicos, sin sitio en la plantilla de Hansi Flick, liberando así una importante masa salarial que este pasado curso estuvo pisada.

Segundo, su renovación. El Barça no quería ceder a Ansu Fati y encontrarse con el futbolista de vuelta en su último año de contrato, su ampliación hasta 2028 no sólo asegura que no se dé esa circunstancia en el caso de que el Mónaco no haga efectiva la opción de compra, sino que también difiere su contrato rebajando la presión que ejercen sus emolumentos.

El acuerdo final entre Barça y Mónaco con la cesión, tal y como apunta Mundo Deportivo, sitúa a ambos clubes compartiendo el pago de la ficha de Ansu Fati. Culés y monegascos irán 50-50 con su salario tras encontrarse en un punto muy lejano cuando iniciaron las conversaciones, ya que el Barça quería que se hicieran cargo del 80 por ciento y el Mónaco sólo daba el 30.

La opción de compra que tendrá en sus manos el Mónaco será muy baja, así lo apunta el periodista Fabrizio Romano, que asegura que ésta es de sólo 11 millones de euros, cifra muy alejada de los 80 kilos en los que llegó a estar tasado en 2020 Ansu Fati pero por encima de su valor actual en Transfermarkt, de sólo cinco millones.