El Mónaco se desespera con la salida de Ansu Fati

Ansu Fati es uno de los jugadores con los que el Barcelona quiere hacer caja este verano, pero debido al poco cartel que tiene el jugador, que apenas disputó encuentros la pasada temporada, la cosa se le está poniendo muy difícil al club azulgrana. El Mónaco es uno de los equipos que más interés ha mostrado en Ansu Fati, pero poco a poco se le está agotando la paciencia por lo que pide el Barcelona.

El conjunto del Principado quiere al jugador español, muy venido a menos en los últimos años, pero tiene claro que no va a soltar un pastizal por un futbolista que puede ser perfectamente recuperable, pero que lleva muchos meses alejado del gran nivel futbolístico. El Mónaco llegó a plantearse poner unos 10 millones de euros por Ansu Fati, pero el Barça quería más al saber que este conjunto que juega en la liga francesa tiene bastante dinero.

Pero el Barça se encuentra ahora con el riesgo de que tanto va el cántaro a la fuente, que se puede romper. Y eso significa que el Mónaco se retire del interés por Ansu Fati y el Barcelona tenga que buscar otra alternativa, no muy fácil por la situación del jugador.

El Mónaco tiene claro que no va a esperar mucho tiempo para fichar a Ansu Fati. La paciencia se agota en algún momento. Su entrenador, el austriaco Adi Hütter, ha comunicado al club que quiere al futbolista del Barcelona, pero no en cualquier fecha. Se da como primera fecha el 28 de junio, que es cuando el Mónaco arrancará la pretemporada. Si en esa fecha el fichaje no está acometido o avanzado, el club monegasco dejará atrás este interés.

El mayor problema de este traspaso es que el Barcelona pide más dinero del que el Mónaco quiere pagar. Los culés consideran que los monegascos pueden pagar más, porque tienen el dinero, pero los del Principado tampoco son ilusos con este caso. Y según informan algunos medios, si finalmente se hace el fichaje de Ansu Fati por el Mónaco, será con una cesión con futura opción de compra.