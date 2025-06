Laporta ya ve «robos» hasta en el balonmano: «¡No querían que ganáramos!»

Joan Laporta ve «robos» en todos los deportes. A las quejas por el arbitraje en el fútbol -con la eliminación en las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán- ahora se une también los lloros por el balonmano, donde el Barcelona también cayó en semifinales de la Champions, en ese caso ante el Magdeburgo con un gol en el último segundo.

«Llegamos a Colonia (ciudad alemana en la que se disputó la Final Four de la Copa de Europa de balonmano) y fue un robo», comentó Laporta este miércoles en un acto en el llamado Senado del Barcelona, donde están los socios más antiguos del club. «Los árbitros nos robaron de manera clara, no querían que ganáramos. No se puede permitir, hicimos una queja», lanzó el presidente del Barcelona sobre esta derrota en semifinales de la Champions de balonmano.

Estas palabras sobre el balonmano las dijo Joan Laporta cuando repasó los resultados en las diferentes secciones del club. «Hemos ganado la Liga de la Genuine, con Sergi Panadero al frente. También quiero hacer una especial mención a la Youth League, que hacía tiempo que no ganábamos y la hemos vuelto a conquistar. Belletti lo ha hecho muy bien, dando una exhibición en la final», comentó el presidente del Barça.

Sobre la pésima temporada en baloncesto, Laporta comentó que «en el basket no nos ha salido del todo bien. Josep Cubells, junto a Navarro, han intentado reconducir la situación. Es cierto que hemos estado a un punto de estar en la Final Four y en la Liga no nos salió bien el partido ante Unicaja. Tenemos que levantarnos y continuar, le damos mucha importancia al baloncesto».

Además, en ese acto, Joan Laporta ha vuelto a tocar a Nico Williams un verano más. El presidente del Barcelona habló del jugador del Athletic en el Senado de la entidad azulgrana y dejó una afirmación que puede enfadar al club bilbaíno como ya ocurrió el año pasado: «Podemos hacer otro fichaje por el que estamos ilusionados». El Barça, que este miércoles anunciaba a Joan García como su nuevo portero, va ahora a por el extremo izquierdo de la selección española.