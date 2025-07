Comer en la playa por menos de 8 euros es posible: el invento de Lidl que mantiene tu comida a punto todo el día

Pasar una jornada de playa o también porqué no, de piscina o de acampada, puede ser el plan que más deseamos de cara al mes de agosto que mañana comienza. Pero a veces, nos damos cuenta que ese plan puede torcerse, aunque sea un poco, por todo lo que acabamos llevando encima. Especialmente cuando se trata de llevar la comida que vamos a comer en la playa. Solemos llenar las mochilas de bolsas y bocadillos, la nevera con el gazpacho y la tortilla. ¿Cómo evitar todo ese caos o que encima la comida acabe caliente en poco tiempo? Lidl tiene la solución que mantiene tu comida a punto todo el día y además por menos de 8 euros.

Esta novedad de Lidl que ya está arrasando en su bazar online, no es otra que un recipiente portalimentos refrigerante, pero que además podemos encontrar disponible en dos tipos de modelos: uno redondo y otro que es rectangular. Un tipo de tupper especial que conserva la temperatura de los alimentos de forma sencilla y por sólo 7,99 euros. Se trata así de un invento que ha sido pensado para sustituir las neveras pesadas y los tuppers sueltos, gracias a que tiene además un diseño compacto, seguro y muy fácil de llevar. La clave está en sus dos almohadillas refrigerantes, que se colocan en la base y que son las que mantienen los alimentos a la temperatura perfecta durante varias horas. De este modo, gracia a este recipiente, puedes olvidarte de bolsas llenas de cubitos de hielo que acaban empapando todo o de comprobar como lo envuelto en papel film parece que se ha deshecho.

Pero lo mejor de todo es que Lidl lo vende como decimos, sólo online, así que no tienes que preocuparte por buscarlo en tienda o por si está agotado. Además, es tan versátil que no sólo sirve para la playa: lo puedes usar en escapadas al campo, para transportar comida a la oficina o incluso para llevar una tarta o una bandeja de canapés a cualquier reunión familiar. Es el tipo de invento que, una vez lo pruebas, te preguntas cómo no lo descubriste antes.

El invento de Lidl que mantiene tu comida a punto todo el día

El modelo rectangular de este recipiente portalimentos refrigerante, tiene unas medidas aproximadas de 29,7 x 11,5 x 43,5 cm y un peso de 739 gramos, por lo que es ideal si necesitas llevar varias raciones o platos para compartir. En cambio, el modelo redondo (34-38 x 16 cm y 690 gramos) resulta perfecto para pasteles, bizcochos o platos con forma circular, como una pizza casera o también como no, la típica tortilla de patatas a la que nadie se resiste cuando se va a la playa. Ambos están fabricados en plástico resistente, un material fácil de limpiar y que soporta el trajín de llevarlo en el coche, a la playa o al campo sin problemas.

Su cierre de seguridad evita que la tapa se abra durante el transporte, algo esencial si llevas alimentos líquidos como gazpacho, ensaladas con aliño o postres fríos. Y, por supuesto, el punto fuerte son sus almohadillas refrigerantes. Sólo tienes que congelarlas unas horas antes de salir y colocarlas en el fondo del recipiente para que mantengan el frío durante toda la jornada. Así te aseguras de que la comida llega tan fresca como cuando la preparaste.

Un ahorro considerable en cada salida

Pensemos en cuánto cuesta comer en un chiringuito de playa para una familia de cuatro personas. Entre bebidas, raciones y postres, la cuenta puede superar fácilmente los 40 o 50 euros. Con este recipiente, puedes llevar tu propia comida casera y mantenerla igual de fresca sin gastar más de 8 euros en el tupper. Con un par de jornadas de uso ya lo habrás amortizado. Además, te permite organizar el menú a tu gusto, con productos más sanos y adaptados a tus preferencias.

Y si eres de los que no quiere renunciar al placer de un gazpacho bien frío, una ensalada de pasta o un filete empanado recién hecho, este invento es la respuesta. Y no sólo para verano: en otoño o invierno puede servirte para transportar comidas calientes si lo combinas con bolsas térmicas o lo usas para llevar bizcochos o repostería sin que pierdan su textura.

Por último, otra gran ventaja como ya te avanzamos, es que no tienes que ir corriendo a la tienda para encontrarlo. Lidl lo vende únicamente en su tienda online, con disponibilidad asegurada mientras dure el stock. Sólo tienes que elegir el modelo que más te guste, rectangular o redondo, y recibirlo directamente en tu casa. Fácil, rápido y sin complicaciones.

Ahora ya lo sabes, si estabas buscando una forma de simplificar tus escapadas a la playa o tus picnics en el campo, este recipiente refrigerante es una inversión pequeña que marca una gran diferencia. Olvídate de cargar con neveras grandes y aprovecha este invento de Lidl, que además de mantener tu comida lista todo el día, resulta muy económico.