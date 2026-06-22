Una de las grandes sorpresas cinematográficas de 2026 ya tiene fecha en el streaming: es la película mejor valorada de Hugh Jackman

Al año cinematográfico todavía le faltan vivir estrenos como La Odisea, Spider-Man: Brand New World o Dune: Parte dos. Pero, lejos del previsible éxito comercial de estos blockbusters, los últimos meses también han arrojado importantes sorpresas al patio de butacas. Por ejemplo, el triunfo comercial de Proyecto Salvación o la valorada cinta de Hugh Jackman que mezcla el género policíaco con la comedia disparatada de animales parlanchines. Sí, Las ovejas detectives ya tiene fecha de estreno en el streaming y, por suerte, va a llegar más pronto de lo que todo el mundo espera.

Estrenada el pasado 8 de mayo en las salas de cine españolas, la cinta dirigida por Kyle Balda no ha tenido un buen desempeño en la cartelera mundial. Con un presupuesto de 75 millones, el filme británico recaudó 125 millones de dólares en todo el mundo. Cifra que aunque pueda parecer buena, no responde al punto de equilibrio que precisan dichos proyectos, pues en la partida presupuestaria no se añaden los costes de marketing promocional. La crítica en cambio, alucinó con la adaptación de la novela de Leonie Swann. No obstante, el apoyo de la prensa especializada no fue suficiente para alcanzar los 150 millones que hubiesen evitado ciertas pérdidas económicas para Amazon MGM. Ahora, Las ovejas detectives buscará una nueva oportunidad de brillar en el mercado de las plataformas siendo la película mejor valorada de la carrera del actor australiano.

‘Las ovejas detectives’: el sorprendente filme que encumbra la carrera de Jackman

Hugh Jackman posee una prominente carrera. En el ámbito comercial, sigue siendo el Lobezno de Marvel y, en lo autoral, se ha puesto a las órdenes de cineastas de la talla de Woody Allen, Denis Villeneuve o Darren Aronofski, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos trabajos supera a la media de críticas positivas lograda por el inminente estreno online del título británico: Las ovejas detectives posee un 95% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

La trama nos presenta a un pastor que, cada noche, lee un caso de asesinato misterioso a su rebaño mientras finge que estas pueden escucharlo. Pero cuando aparece muerto, serán sus ovejas las que intenten averiguar qué es lo que ha pasado realmente, intentando resolver el misterio.

Aparte de Jackman, el largometraje cuenta con toda una ristras de caras conocidas de la industria. Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon y Hong Chau cierran el casting secundario, con Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus y Regina Hall poniendo su voz en la versión original a algunos de los animales de la historia.

¿Cuándo se estrena y en qué plataforma podremos verla?

Las ovejas detectives estará disponible para los suscriptores de Prime Video a partir del próximo miércoles, 24 de junio.