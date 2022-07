Los secretos más desconocidos de Maribel, la inseparable hermana pequeña de Rafa Nadal

En el palco de la familia de Rafa Nadal en Wimbledon está Maribel, su inseparable hermana tres años menor que él. Siempre que puede, la joven acompaña al tenista manacorí en sus torneos, sobre todo en los más importantes. Brindar su ánimo y su apoyo es lo que menos puede hacer Maribel, al igual que sus padres y su cuñada Mery Perelló, habituales en las gradas como ella.

Una Maribel que mediáticamente es conocida, pero que también tiene muchos secretos desconocidos por el gran público. Sin ir más lejos, hace unos días se proclamó campeona de un torneo amateur en el Mallorca Championships. Que no haya llegado al nivel de su hermano Rafa no quiere decir que no se le de bien el tenis, pues es una gran jugadora y también hace sus pinitos en el pádel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maribel Nadal (@mariabel_nadal)



Por otro lado, Maribel es una auténtica emprendedora. De hecho, acaba de lanzar su propia marca de moda, llamada Crabs Company. Se trata de una colección masculina y veraniega, de la que ella misma ha contado algunos detalles en una entrevista para Telva: «La idea nació a través de conversaciones entre amigos, un día comentamos que nos gustaría emprender en un proyecto propio y decidimos empezar a darle forma. Los cuatro nos sentimos muy ligados a Mallorca y a todo lo que transmite el verano: mar, sol, buen clima, días largos, alegría…, y esto es lo que hemos intentado transmitir en la primera colección de Crabs Company».

María Isabel, Maribel para los amigos y familiares, estudió en el colegio Pureza de María de Manacor, donde coincidió con Mery Perelló. Se hicieron íntimas amigas y juntas disfrutaron de las actividades deportivas extraescolares y de salidas con su grupo de amigas como cualquier adolescente. De hecho, Maribel fue la Celestina que presentó a Rafa y Mery hace más de 15 años, una amistad que culminó en boda el 19 de octubre de 2019, además de que próximamente será tía del bebé que esperan el tenista y su mujer.

Una Maribel que pese a la notoriedad de su hermano ha trabajado y se ha esforzado por conseguir sus objetivos. La joven se marchó a Barcelona para estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en INEF (Instituto Nacional de Educación Física) y residió en la Ciudad Condal desde 2009 hasta 2013. Después, completó su formación con un máster en Dirección y Gestión del Deporte en la Universidad Pompeu Fabra, también en la capital catalana, que le ha servido para trabajar tanto en la Fundación como en la Academia de su hermano.