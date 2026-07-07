Investigan a dos jóvenes en Jaén por enviar una pitón bola y una culebra real por mensajería

La Guardia Civil investiga a dos personas, de 25 y 28 años, como presuntas autoras de un delito contra la fauna y otro de maltrato animal tras el envío irregular de dos serpientes mediante una empresa de paquetería con destino a la provincia de Alicante. La investigación se inició después de que una pitón lograra escapar del paquete en el que era transportada mientras permanecía en una agencia de mensajería de La Carolina (Jaén).

El aviso fue dado por los trabajadores de la empresa de transporte, que descubrieron una serpiente de grandes dimensiones desplazándose entre los paquetes almacenados. Ante la situación, alertaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron hasta las instalaciones para comprobar lo ocurrido.

Durante la inspección, los agentes localizaron una caja de cartón dañada de la que había escapado una pitón de aproximadamente un metro y medio de longitud. En el interior del envío también encontraron otro recipiente de plástico que contenía una segunda serpiente de menor tamaño. La rotura de uno de los recipientes habría permitido que el primer reptil escapara durante el transporte.

Ambos ejemplares fueron trasladados al Aula de Interpretación de Especies Exóticas Invasoras de Alcalá la Real, donde fueron identificados como una pitón bola y una culbera real de California. Los animales permanecen ahora bajo custodia a disposición de la autoridad judicial.

Las investigaciones permitieron comprobar que ninguna de las dos serpientes viajaba acompañada de la documentación necesaria para acreditar su procedencia legal. Además, los animales eran transportados en condiciones que no garantizaban su bienestar, lo que, según la Guardia Civil, podría haber comprometido seriamente su estado físico e incluso de supervivencia.

Los agentes también recuerdan que ambas especies están incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, por lo que su tenencia, transporte y comercialización se encuentran prohibidos. En el caso de la pitó bola, además, se trata de una especie protegida por el Convenio CITES, que regula el comercio internacional de fauna y flora silvestres amenazadas.

La empresa de mensajería, por su parte, aseguró a los investigadores que desconocía que el paquete contenía animales vivos, ya que el remitente no informó de ello en el momento de realizar el envío. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha localizado al remitente del paquete, vecino de Pulianas (Granada), y al destinatario, residente de Alicante, como presuntos responsables de un delito contra la fauna y otro de maltrato animal.