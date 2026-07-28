El protagonismo que Riquelme no encontró en el Real Madrid lo está logrando en los mercados. Cox, la compañía de la que es fundador y presidente ejecutivo Enrique Riquelme, acaba de presentar unos resultados semestrales récord.

Este semestre ha estado marcado por la integración de los activos adquiridos a Iberdrola en México (hoy Cox Asset Mexico) y por el avance de su transformación estratégica hacia un modelo con un mayor peso de activos de largo plazo.

La compañía cierra así los seis primeros meses del ejercicio con una mayor escala, mayor recurrencia de ingresos y una capacidad reforzada de generación de caja, reforzando su posición diferencial en infraestructuras críticas de energía y agua.

Los ingresos suben un 150%

Los ingresos del Grupo alcanzaron los 1.243 millones de euros incluyendo seis meses de México, lo que supone multiplicar por 2,5 los registrados en el primer semestre de 2025. Del mismo modo, el EBITDA (beneficio operativo) ascendió a 245 millones de euros, triplicando la cifra del año anterior, mientras que el margen de EBITDA mejoró hasta el 20%, frente al 16% registrado un año antes.

Asimismo, el resultado neto ajustado se situó en 66 millones de euros, 5,3 veces superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cox demuestra la sólida capacidad de generación de caja de su negocio. Con seis meses de Cox Asset Mexico, el flujo de caja operativo ajustado alcanzó los 129 millones de euros, más que triplicando la cifra del primer semestre de 2025, con una conversión del 52% sobre EBITDA ajustado.

Este resultado consolida el flujo de caja como una de las principales métricas de desempeño del Grupo y respaldando una clara senda de desapalancamiento, asignación disciplinada de capital y creación de valor a largo plazo.

Riquelme habla de una nueva era

Los primeros resultados tras la integración de México confirman la solidez de la tesis de inversión y muestran la nueva era que han iniciado con la nueva Cox.

Así lo ha señalado Riquelme: «Hoy tenemos una nueva dimensión: somos una compañía de mayor escala, con una base de activos más sólida, una mayor recurrencia de ingresos y una capacidad de generación de caja significativamente reforzada».

México no solo refuerza su liderazgo en agua y energía, si no que acelera su transformación hacia un modelo más resiliente, predecible y «con mayor creación de valor para nuestros accionistas», añade el Presidente Ejecutivo de Cox.

Mayor peso de los activos

La compañía acelera además su transición hacia un modelo con mayor peso de activos concesionales y contratados a largo plazo. Asset Co se consolida como el principal motor de creación de valor del Grupo, registrando con seis meses de Cox Asset Mexico unos ingresos de 869 millones de euros y un EBITDA ajustado de 289 millones, multiplicando por 7,7 veces y 5,1 veces, respectivamente, las cifras del año anterior, dando una idea del claro incremento de escala del negocio.

La integración de Cox Asset México avanza conforme a lo previsto y confirma los fundamentos estratégicos de la operación. La plataforma cuenta con 16 activos en operación, unos 3,9 GW de capacidad instalada, una disponibilidad del 94,1% y tasas de renovación de contratos superiores al 99%, consolidándose como uno de los principales operadores privados del país y el único con integración vertical.

En el primer semestre de 2026, la compañía mexicana registró, unos ingresos de 870 millones de dólares, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, y un EBITDA ajustado de 302 millones de dólares, un 7% superior, mientras que la energía comercializada alcanzó los 10,2 TWh, un 8% más.

La adquisición ha reforzado significativamente la posición competitiva de Cox en uno de sus mercados prioritarios y ha incrementado el peso de los ingresos contratados y recurrentes dentro del Grupo, aportando mayor estabilidad operativa, visibilidad financiera y capacidad de generación de caja, convirtiéndose además en uno de los principales operadores privados integrados de infraestructuras de energía y agua en México.

Por su parte, Service Co ha registrado órdenes acumuladas (backlog) de 3.346 millones de euros, un 24% superior al de hace un año, respaldado por una cartera diversificada y márgenes atractivos por encima del 10%, demostrando solidez de la demanda subyacente. Los resultados operativos se han visto negativamente impactados por la situación geopolítica internacional y por retrasos en la ejecución de algunos proyectos.

Cox refinancia su deuda con éxito

Apenas dos semanas después de cerrar la adquisición de Iberdrola México, Cox dejó atrás la financiación puente de corto plazo para pasar a una estructura financiera estable y a largo plazo, refinanciando la deuda inicial en los mercados de capitales con enorme éxito: colocó bonos por 2.000 millones de dólares, con una demanda que multiplicó por cinco la oferta en su tamaño inicial, y cerró un Term Loan de 733 millones de dólares.

De esta forma, la estructura de capital queda alineada con el negocio, ampliamente reduciendo el riesgo financiero a corto plazo.

Tras completar la refinanciación de la deuda asociada a la adquisición de Cox Asset México, la compañía cuenta con una estructura de capital estable y de largo plazo, con una vida media de la deuda de unos 6,5 años. La deuda financiera neta ascendía a aproximadamente 3.300 millones de euros, equivalente a una ratio de Deuda Financiera Neta/EBITDA de 4,9x.

La compañía espera avanzar en su proceso de desapalancamiento apoyándose en la fuerte generación de caja de sus activos, la optimización y rotación selectiva de cartera y una política de inversión disciplinada, además de otras vías que la compañía está estudiando que permitirán reducir el apalancamiento.