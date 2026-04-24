Cox compra por 4.000 millones de dólares el negocio de Iberdrola en México, que sale del país

El grupo Cox ha obtenido el negocio de Iberdrola en México por 4.000 millones de dólares, 3.643 millones de euros. De esta forma, la energética pone fin a su presencia en el país.

La transacción se ha ejecutado en línea con lo anunciado al mercado en julio de 2025. Con esta adquisición, Cox incorpora una plataforma de activos de alta calidad con un sólido historial operativo, una base de clientes de primer nivel y una elevada estabilidad de ingresos.

Para Cox, la operación encaja con su estrategia, reforzando su presencia en México, en «un mercado prioritario para la compañía». El Grupo añade que «consolida su modelo de integración vertical combinando generación, comercialización y capacidades industriales bajo una misma plataforma». La compañía refuerza de forma decisiva su perfil energético con una plataforma ya operativa en uno de los principales mercados de Latinoamérica.

El perímetro vendido incluye una capacidad instalada de 2.600 MW actualmente en funcionamiento, de los que 1.368 MW corresponden a centrales de ciclo combinado y cogeneración. Otros 1.232 MW proceden de activos eólicos y fotovoltaicos. También forman parte del acuerdo la actividad comercial y una amplia cartera de proyectos de generación en desarrollo que el comprador pretende poner en marcha dentro de sus planes de expansión en el país.

La adquisición consolida a Latinoamérica como el principal foco geográfico del grupo y posiciona a México como un hub estratégico para su crecimiento y expansión en la región. Se convierte al país en una plataforma clave para escalar operaciones hacia mercados, respaldado además por la convicción de que México cuenta con los recursos, el talento y una visión de desarrollo capaz de impulsar un modelo energético más eficiente y sostenible.

México refuerza su peso dentro del perímetro de Cox, tanto por la relevancia de los activos incorporados como por la complementariedad estratégica con la actividad que el Grupo ya desarrolla en el país. La compañía mantendrá al equipo directivo de Iberdrola México e integrará la totalidad de su plantilla, compuesta por más de 800 profesionales.