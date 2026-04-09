Iberdrola culmina la adquisición del 98% de Neoenergia a cambio de casi 1.000 millones de euros

Iberdrola incrementará su participación en su filial brasileña Neoenergia en un 14,2% adicional, alcanzando así un 98% del capital tras la subasta vinculada a la oferta pública de adquisición anunciada el 24 de noviembre.

El precio fijado por Iberdrola ha sido de 33,77 reales brasileños por acción, lo que implica un desembolso total de 5.826 millones de reales (unos 980 millones de euros). Esta valoración equivale al importe abonado en octubre por la compra del 30,29% en manos de PREVI (32,5 reales por acción), ajustado según la tasa oficial de tipos de Brasil (SELIC) y descontando el dividendo extraordinario aprobado por Neoenergia el 31 de diciembre de 2025.

La compañía no descarta alcanzar el 100% del capital antes de que termine el segundo trimestre de 2026, en función del posible ejercicio del derecho de exclusión por parte de la propia empresa brasileña.

La operación destaca tanto por ser una de las mayores exclusiones bursátiles realizadas en Brasil hasta la fecha como por haber registrado uno de los niveles de aceptación más elevados en el país. Además, la OPA se ha ejecutado con múltiplos considerados muy atractivos, generando un impacto positivo en los resultados de Iberdrola desde el primer año y reforzando su estrategia en Brasil, centrada en el negocio de redes eléctricas, que representa el 90% de la actividad de Neoenergia.

Actualmente, Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de personas mediante cinco distribuidoras ubicadas en los estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia, además de operar 18 líneas de transporte. Esto la sitúa como el principal grupo de distribución eléctrica del país por número de clientes. La compañía está presente en 18 estados y el Distrito Federal, cuenta con más de 725.000 kilómetros de redes de distribución, 8.000 kilómetros de líneas de transporte y dispone de 3.600 MW de capacidad de generación renovable, principalmente de origen hidroeléctrico.

Esta operación se suma a otras realizadas por Iberdrola en lo que va de año, entre las que destacan la adquisición del parque eólico de Ararat en Australia, la desinversión en su negocio de generación terrestre en Francia, la venta de activos minihidroeléctricos y de purines en España, la salida de sus activos en Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a su empresa conjunta con Norges.