La compañía Nestlé ha llegado a un preacuerdo del ERE, en el que al final se ha conseguido reducir los despidos de 301 a 242 trabajadores. No obstante, en este acuerdo no se ha logrado que Nestlé se comprometa a no ejecutar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) más adelante, pero fuentes sindicales explican a OKDIARIO que se sigue «trabajando en ello».

No obstante, una de las condiciones a las que sí ha accedido Nestlé es que se creará una bolsa de trabajo. «Si hasta finales de 2027 surgieran nuevas vacantes en las plantas de la compañía, tendrán prioridad para cubrirlas las personas afectadas por este expediente», indican las fuentes sindicales.

Por otro lado, también se ha conseguido que queden excluidos del ERE los cónyuges y las parejas de hecho, es decir, si los dos trabajan en Nestlé, una de las personas no estará afectada por el ERE. Tampoco podrán perder su empleo con este ajuste quienes tengan una discapacidad igual o superior al 33%, las víctimas de violencia de género y las familias monoparentales.

Se reduce el número de despidos en el ERE de Nestlé

El preacuerdo del ERE de Nestlé ha logrado reducir el número de personas afectadas desde las 301 inicialmente previstas a un máximo de 242. Al reconocer la empresa que existen 64 nuevas vacantes, que se podrán cubrir con las personas que pierdan su empleo por el expediente de regulación de empleo, el impacto se reduciría a 178 empleos, lo que supondrá reducir el volumen en un 41%.

En el caso de los criterios de voluntariedad para acogerse al ERE, la indemnización pactada para quienes tengan menos de 54 años será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. Mientras que las personas que tengan 63 años o más recibirán un pago único equivalente al 75% del salario por 18 mensualidades.

También se ha acordado un plan de rentas para las personas que tengan a partir de 54 años, mediante un convenio especial con la Seguridad Social. La empresa pagará un complemento de entre el 58 y el 65% del salario bruto, en función de la edad, que se actualizará anualmente hasta que cumplan los 63 años. Quienes se acojan a esta opción y quienes tengan más de 63 años mantendrán los beneficios sociales.

Asimismo, todas las personas afectadas por el expediente cobrarán también dos complementos: uno por antigüedad en la empresa, que estará entre los quince mil y los treinta mil euros, dependiendo del tiempo que lleven trabajando en Nestlé, y otro en función de la edad que tenga la persona trabajadora, que se situará entre los diez y los veinte mil euros.