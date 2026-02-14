La Diputación de Castellón refuerza el dispositivo especial de los Bomberos y pide precaución ante el temporal

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «extremar la precaución» con motivo de la alerta roja establecida en la provincia por fuertes rachas de viento. «La situación es complicada», ha declarado. Ante esta situación, la Diputación ha vuelto a reforzar el dispositivo de los Bomberos.

Barrachina ha presidido la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en el parque de bomberos de Plana Alta, ubicado en Oropesa, donde se ha desplazado para conocer la evolución del temporal. «Estamos viviendo una situación complicada que exige la máxima precaución. Diputación Provincial de Castellón es consciente de esta circunstancia y hoy hemos vuelto a reforzar el dispositivo extraordinario. Se amplían los efectivos en este parque de Plana Alta para dar respuesta a todas las incidencias que estamos registrando y se incorporan profesionales desplazados desde Valencia. Damos las gracias porque son necesarios para atender rachas de viento que en algunos puntos han resultado huracanadas».

Con un «seguimiento constante de la evolución de la emergencia» y con

«un análisis pormenorizado de los datos minuto a minuto», Marta

Barrachina ha desgranado los datos facilitados por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón para atender la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia que en varios municipios han llegado a superar los 170 km/h.

Las comarcas de la Plana Alta y Bajo Maestrazgo concentran el mayor

número de incidencias, que en el momento de la comparecencia de la presidenta de la Diputación se contabilizaban en más de 130. En todo caso, «se están produciendo entradas constantes, y estamos registrando un incremento de servicios en la comarca de la Plana Baja».

«Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales», ha subrayado Marta Barrachina, que ha informado de que las intervenciones se han basado en la retirada de árboles caídos, ramas y elementos varios con peligro de caída desde cornisas, techados de cubiertas o planchas, como placas solares.

Ante esta situación, la presidenta de la Diputación de Castellón ha vuelto a apelar al sentido común y ha pedido «extremar precauciones y limitar las actividades al aire libre». «Por favor, sólo se han de realizar las salidas estrictamente necesarias».

Cabe recordar que Marta Barrachina asiste a esta nueva reunión de coordinación tras solicitar a la Generalitat Valenciana el envío a la población de un nuevo mensaje ES-Alert. «Queremos recordar a toda la ciudadanía, a la que agradecemos su concienciación, que estamos en alerta roja hasta las 00:00 horas», ha agregado al respecto.