El Consorcio de Bomberos de Castellón activa un refuerzo especial ante la alerta roja por vientos de 140 km/h

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha activado un refuerzo especial ante la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia.

Ante la previsión meteorológica que alerta de vientos que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en gran parte de la provincia, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asistido a una reunión operativa de coordinación en el Consorcio Provincial de Bomberos para analizar la situación y establecer el dispositivo ante las previsiones del temporal.

El dispositivo contempla el refuerzo de los cuatro parques de bomberos profesionales ubicados en Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, así como la activación de efectivos de forma presencial en los cinco parques de Bomberos voluntarios en Onda, Lucena del Cid, Benasal, Morella y Atzeneta. Asimismo, se han activado los efectivos de las cuatro unidades BRAF, personal de Protección Civil, la Unidad de Maquinaria Logística UML y la totalidad de las 20 unidades de Bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio.

Asimismo, y para poder atender las incidencias que se puedan registrar durante las jornadas previstas de temporal de fuerte viento, se va a reforzar el número de operadores del Centro Provincial de Coordinación.

Hasta las 10.00h @BombersDipcas se ha movilizado a un total de 34 servicios relacionados con #viento.

19 por retirada de árboles caídos y 15 por elementos varios con peligro de caída.

Además de todo el dispositivo de refuerzo, en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y ante las alertas activadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón recuerdan a los ayuntamientos de la provincia la importancia de revisar los planes municipales y activar las medidas preventivas necesarias. Al respecto, se incide en la anulación de todas las actividades programadas en los municipios como medida preventiva.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se insiste en mantener un seguimiento continuo de las alertas por viento emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y de sus actualizaciones, además de consultar la información meteorológica oficial de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También se recomienda señalizar y, si es necesario, restringir el acceso a parques, zonas arboladas, andamios u otras áreas con riesgo de caída de objetos. Además, es labor de los ayuntamientos informar a la población sobre las zonas del municipio especialmente expuestas a rachas fuertes de viento.

El Consorcio Provincial también se apela a la ciudadanía a asegurar elementos sueltos (mobiliario exterior, toldos, macetas, cartelería) y evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de viento intenso, además de recordar la importancia de no situarse bajo cornisas, árboles, vallas publicitarias o estructuras inestables.