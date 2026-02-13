España no tiene respiro con el temporal. Apenas unas horas después de que la borrasca Nils haya dejado un reguero de lluvias intensas, vientos huracanados y un peligroso deshielo, un nuevo frente atlántico, reforzado por un río atmosférico, se prepara para barrer la Península de oeste a este. Se avecinan 36 horas críticas en las que la inestabilidad será la norma, poniendo en jaque especialmente a las cuencas de los ríos, que ya bajan al límite de su capacidad por la saturación del suelo y los embalses llenos.

Este nuevo sistema frontal será el embrión de la borrasca Oriana, que se profundizará este viernes frente a las costas catalanas. El resultado será un viernes de paraguas en casi todo el país y un sábado marcado por la llegada de una masa de aire ártica que traerá el invierno más crudo de golpe.

Un «río atmosférico» que amenaza con inundaciones

El frente que entra este viernes viene con mucha fuerza. Según los modelos europeos, se esperan acumulados que superarán los 60 l/m² en zonas de Galicia, el Pirineo oscense, el Sistema Central, Extremadura y puntos de Andalucía como la sierra de Grazalema. El peligro real reside en que la lluvia cae sobre mojado: con los suelos empapados y los ríos ya crecidos, el riesgo de inundaciones es muy elevado.

Las precipitaciones serán casi generalizadas, afectando con ganas a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra. Por el contrario, el litoral mediterráneo recibirá las lluvias con menor intensidad, aunque el tiempo empeorará allí a última hora del día.

🔴 Nombrada borrasca Oriana

Nos afectará desde viernes y sábado desde el Mediterráneo con lluvia, viento y nevadas. Oriana pone fin a esta sucesión de borrascas. 🗺️ https://t.co/b99H1MsGdr pic.twitter.com/FAhiUrPSai — Meteored España (@MeteoredES) February 12, 2026

El rugido de ‘Oriana’: vientos de 120 km/h y nieve a 400 metros

Lo peor del temporal llegará con el viento y el frío. Durante este viernes, las rachas superarán los 60 km/h de forma generalizada, pero en las zonas de montaña del tercio oriental se podrían alcanzar ráfagas de 120 km/h. La situación en el mar seguirá siendo caótica, con avisos activados en todo el litoral norte, Baleares, Andalucía y Cataluña.

El sábado, la borrasca Oriana canalizará aire ártico que hará que los termómetros se desplomen. Esto provocará que la cota de nieve caiga en picado:

Viernes : la nieve bajará hasta los 700-1000 metros en el noroeste.

: la nieve bajará hasta los en el noroeste. Sábado: el desplome será total, situándose la cota entre los 400 y 600 metros en el noreste peninsular.

Será una jornada muy desapacible, con ventiscas en los sistemas montañosos y un ambiente gélido que recordará que el invierno aún no ha terminado. Solo Canarias se mantendrá relativamente al margen, aunque con vientos alisios potentes y algunas lluvias débiles en las islas de mayor relieve.