Giro inesperado a partir del viernes: Jorge Rey confirma que lo que llega no es normal

Jorge Rey confirma que lo que llega no es normal, llega un giro inesperado a partir del viernes coincidiendo con las fiestas que están por llegar. Es importante estar preparados para descubrir lo que nos depara un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Estaremos pendientes de este cielo que parece que nos detalla algunos elementos que deberemos poner en práctica. Antes que nada, tendremos que empezar a prepararnos para un destacado cambio que podría convertirse en un plus de buenas sensaciones.

A partir de este mismo viernes vamos a ver llegar un giro inesperado que puede convertirse en la antesala de algo más y eso quiere decir que deberemos empezar a ver algunos detalles que serán esenciales. Estos elementos que parece que acabarán marcando un plus de buenas sensaciones. La llegada de una primavera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma significativa. Por lo que, tendremos que empezar a ver llegar esta situación del todo inesperado en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy diferente.

A partir del viernes llega un giro inesperado

Un importante giro inesperado llega a partir del viernes, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos, este tiempo parece que nos está dando más de una sorpresa inesperada.

Estamos viviendo unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible, con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. En unas jornadas en las que realmente el tiempo puede convertirse en un gran protagonista.

Después del riesgo por lluvias extremas, nevadas y novedades que pueden ir llegando a toda velocidad, España se enfrenta de nuevo a una situación que puede convertirse en algo para lo que no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario. Nos espera un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará pie hasta para hacer un cambio de planes en estos días. Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Confirma Jorge Rey que lo que llega no es normal

Lo que llega no es normal, lo confirma un Jorge Rey que sabe bien lo que puede pasar en estas próximas horas. Con la mirada puesta a una situación cambiante que puede convertirse en el fin de unos carnavales en los que todo puede acabar siendo posible. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos.

Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno. En estas jornadas en las que vamos a esperar un nuevo enemigo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante algunos elementos que pueden ser claves.

Más allá de este tipo de vídeo viral que puede acabar siendo lo que nos hará cambiar de planes en estos días. Es hora de conocer en primera persona una previsión del tiempo de la AEMET que nos sumerge en lo peor de estos días: «Se prevé una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares. Así, al principio, los restos de un primer frente asociado a la borrasca Nils dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones en general débiles, y poco probables en la meseta norte. Más intensas en las sierras de Andalucía con acumulados significativos en Grazalema. Mientras, en el resto de la Península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. A lo largo del día las lluvias irán en general a menos, con claros en las horas centrales, si bien podrían ser persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía. Con la llegada de nuevos sistemas frontales, se oscurecerán los cielos y las precipitaciones tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental. Nevará en montañas del norte, con una cota en torno a los 1300/1600 m, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1600/1800 m. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sudeste y en Pirineos. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el nordeste de Cataluña. En Canarias, sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento intenso de componente oeste, moderado en general en el interior y fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo. Viento moderado de componente norte con intervalos fuertes en Canarias. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en los litorales peninsulares, la mayor parte de la mitad oriental peninsular y en Baleares. Precipitaciones persistentes en Grazalema de madrugada».