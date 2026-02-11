El invierno de 2026 está siendo una montaña rusa, pero las últimas noticias que llegan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) traen un respiro necesario. Después de los estragos y la inestabilidad que ha dejado a su paso la borrasca Nils, los meteorólogos han detectado un cambio de tendencia en los modelos predictivos.

Los expertos coinciden en que «hay más optimismo» en el horizonte: el mal tiempo tiene fecha de caducidad y un potente anticiclón está ganando terreno para devolver la calma a la mayor parte de la geografía española.

El adiós de la borrasca Nils: ¿cuándo termina el temporal?

Nils ha cumplido con los pronósticos, dejando lluvias persistentes y un descenso térmico que se ha dejado sentir en casi todo el país. Sin embargo, su ciclo está llegando a su fin. Según los técnicos de la AEMET, la borrasca está empezando a desplazarse, lo que abre una ventana de estabilidad que pocos esperaban que llegara tan pronto.

El optimismo del que hablan los meteorólogos se basa en la retirada de las masas de aire frío más activas. Aunque todavía pueden quedar restos de inestabilidad en el extremo norte y zonas de montaña, la tendencia general es hacia un tiempo mucho más seco. Esta transición será clave para normalizar la situación en las cuencas que han sufrido por el exceso de agua en los últimos días.

El anticiclón toma el mando: sol y temperaturas suaves

El gran protagonista de este cambio es el bloqueo anticiclónico que se está formando sobre las Azores y que se extenderá hacia la Península. Esto se traduce en varias claves para la segunda mitad de la semana:

Desaparecen las lluvias : el paraguas dejará de ser el accesorio imprescindible en la mayor parte de España.

: el paraguas dejará de ser el accesorio imprescindible en la mayor parte de España. Recuperación térmica : los termómetros volverán a subir, especialmente durante el día, dejando tardes mucho más agradables y propias de un invierno suave.

: los termómetros volverán a subir, especialmente durante el día, dejando tardes mucho más agradables y propias de un invierno suave. Cielos despejados: la nubosidad irá disminuyendo de sur a norte, permitiendo que el sol sea la nota predominante.

Este escenario permite a los expertos hablar de un panorama mucho más positivo para los sectores que dependen del buen tiempo, desde la logística hasta el ocio al aire libre.

¿Qué esperar para el fin de semana?

Con el «optimismo» ya sobre la mesa, la predicción apunta a un fin de semana marcado por la estabilidad. No obstante, la AEMET recuerda que, en invierno, la llegada del anticiclón suele traer consigo las famosas nieblas matinales en los valles del Ebro y el Duero, además de heladas nocturnas en zonas de interior.

Por lo tanto, aunque el cambio es a mejor, no hay que guardar todavía la ropa de abrigo, ya que la diferencia de temperatura entre el día y la noche será bastante acusada.