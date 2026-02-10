La AEMET lo hace oficial: la nieve vuelve a España y estas van a ser las zonas más afectadas

La nieve vuelve a España y estas van a ser las zonas más afectadas, la AEMET lo hace oficial de esta manera. Es importante estar pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos a merced de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es importante conocer una previsión del tiempo que parece que no trae buenas noticias.

Las lluvias y en especial las nevadas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en las próximas horas. Parece que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada fenómeno al que nos enfrentamos puede ser clave, estaremos a merced de una serie de cambios que podrían ser significativos. La nieve volverá a España y lo hará de tal forma que tendremos que empezar a pensar en esta en estar pendientes de unas alertas que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Lo que nos espera es un importante cambio que puede acabar siendo significativo.

Lo he oficial la AEMET

La AEMET no duda en hacer oficial este cambio de tendencia que puede ser significativa y que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver desde otro punto de vista. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que está por llegar, con algunos cambios que pueden ser importantes y que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta.

Es hora de conocer lo que puede pasar en un país que se recupera de una nueva borrasca y lo hace con la mirada puesta al cielo. Lo que puede pasar en estas próximas jornadas, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones para el que no estamos del todo preparados.

Tocará empezar a pensar en lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden convertirse en un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Los expertos de la AEMET parece que no estamos preparados para lo que está a punto de llegar en estos días.

Vuelve a España la nieve y estas son las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas de este nuevo temporal pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que puede pasar en estas próximas horas en las que el riesgo puede ir en aumento.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Persistirá la situación de circulación atlántica advectando una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año desde el oeste peninsular. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, si bien siendo menos probables y de carácter débil en la mayor parte de regiones mediterráneas, así como en Baleares, con intervalos nubosos. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes y persistentes y de ir acompañadas localmente de tormenta se esperan en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineo central y occidental y oeste del Sistema Central y zonas aledañas de las mesetas. Asimismo, también son probables precipitaciones localmente persistentes en sierras de Andalucia. La nieve únicamente se espera en el Pirineo por encima de 1800/2000 metros. En Canarias cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Bancos de niebla en regiones de montaña, Galicia, Andalucía occidental y norte y oeste de la meseta Sur. Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada, más acusadamente las mínimas, y llegando a aumentos notables en la máximas en el Ebro y en las mínimas en amplias zonas del centro-norte y mitad este peninsular. Únicamente permanecerán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante suroeste. Heladas débiles en el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión las alertas estarán activadas en estas zonas: «Probables precipitaciones fuertes y/o persistentes ocasionalmente con tormenta en Galicia, Pirineo, Cantábrico oriental y oeste del sistema Central y aledaños, así como localmente persistentes en sierras de Andalucía. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en amplias zonas del tercio oriental peninsular. Predominará el viento moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general flojo en el área pirenaica y prepirenaica, y que alcanzará intensidades fuertes y/o rachas muy fuertes en Alborán, norte de Galicia, Cantábrico, montañas del centro y norte, Baleares y especialmente en la mayor parte del tercio oriental peninsular. Alisio moderado en Canarias».