Nuevo patinazo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con la previsión del tiempo. Esta vez, la agencia gubernamental se ha quedado muy por debajo en sus predicciones de las rachas de viento para Castellón. Este viernes, 13 de febrero, alertaron por «rachas huracanadas» que se situarían en torno a los 130/140 kilómetros por hora. Finalmente, los vientos alcanzaron los 172 km/h, a consecuencia de las borrascas de origen atlántico que están atravesando la Península.

Así se recoge en las previsiones difundidas por la agencia en redes sociales. En el mensaje que se adjunta a continuación informaban de que se establecía la alerta roja en Castellón por rachas de 130-140 km/h.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Rachas de viento huracanadas en la provincia de Castellón. ➡️ Durante el sábado 14 las rachas podrán superar los 130-140 km/h. ➡️ ¡Peligro extraordinario! Posible caída de ramas, árboles, cornisas, etc. ℹ️ Sigue las recomendaciones de protección civil. pic.twitter.com/ZpbjnXuoAj — AEMET (@AEMET_Esp) February 13, 2026

Una vez más, las predicciones ni se han acercado a lo que verdaderamente ha ocurrido. Y es que, según la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), las rachas de viento se han situado en los 172 km/h en Vilar de Canes y Bel (172 km/h), en 163 la Sierra Engarcerán, en 151 en Llucena, en 145 en Xert y en 142 en Culla y Sant Jordi (142). Eso sólo hasta las 11:00 horas, porque la situación podría agravarse de cara a la tarde.

Ratxes màximes de vent de dissabte (fins 11 h) Les fortes ratxes estan afectant poblacions com Vilar de Canes i Bel (172 km/h), la Serra d’en Galceran (163), Llucena (151), Xert (145), Culla i Sant Jordi (142), Sacañet (134) o Vinaròs (118). La situació a Castelló és PERILLOSA. pic.twitter.com/VtesM0drKG — AVAMET (@avamet) February 14, 2026

El informe emitido este viernes por la AEMET no preveía un episodio tan extremo pese a señalar del peligro ante posibles caídas de ramas y árboles con aviso rojo por rachas de viento huracanadas. A diferencia de la AVEMET, que reportaba esta madrugada sobre las «rachas de viento especialmente salvajes», siendo «huracanados y muy peligrosos», advirtiendo que podrían ser «los más ventosos de los últimos años».

Afecciones por los vientos en Castellón

La situación de vientos extremos ha llevado a suspender, durante la jornada del sábado, los trenes por parte de RENFE en el Corredor Mediterráneo así como entre Valencia y Castellón.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado a los dispositivos móviles en Castellón un mensaje alertando que la provincia se encuentra en alerta nivel roja, pidiendo a la ciudadania evitar desplazamientos y llamadas innecesarias para no colapsar los servicios.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el servicio han recibido avisos de un total de 118 servicios relacionados con el viento hasta las 13:00 horas.

Ante la previsión meteorológica que alerta de vientos que han alcanzado los 170 kilómetros por hora en gran parte de la provincia, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asistido a una reunión operativa de coordinación en el Consorcio Provincial de Bomberos para analizar la situación y establecer el dispositivo ante las previsiones del temporal.

Hasta las 13.00h @BombersDipcas ha recibido avisos de un total de 118 servicios relacionados con #viento.

De momento no hay constancia de ninguna persona afectada. ⚠️Desde @BombersDipcas @dipcas pedimos EXTREMAR la #precaución y limitar las actividades al aire libre.… pic.twitter.com/aLEJN8Rpta — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) February 14, 2026

Desde el consorcio de bomberos han pedido a la ciudadanía «extremar la precaución y limitar las actividades al aire libre». También se recomienda señalizar y, si es necesario, restringir el acceso a parques, zonas arboladas, andamios u otras áreas con riesgo de caída de objetos. Además, es labor de los ayuntamientos informar a la población sobre las zonas del municipio especialmente expuestas a rachas fuertes de viento.

Otro patinazo de la AEMET

Éste no es el primer patinazo de la AEMET respecto a las alertas meteorológicas. Hace apenas dos semanas no fue capaz de predecir la nevada que acabó paralizando Madrid durante horas. El 28 de enero la nieve sorprendió a los madrileños, colapsando el tráfico y las líneas de tren y Metro, así como provocando numerosas incidencias en el aeropuerto de Barajas. La AEMET lanzó un «aviso especial» sobre el temporal, pero sin mencionar a Madrid.

En su avance específico para la Comunidad de Madrid, la AEMET emitió un «aviso de baja probabilidad» de nevadas, calificándolo de «peligro bajo» en el área metropolitana y Henares, con «dos centímetros» de acumulación «sobre los 600-700 metros». Incluso en plena nevada el aviso seguía siendo amarillo para la Comunidad de Madrid y, especialmente, para la ciudad. Algo que supuso implicaciones importantes en cuanto a la activación de los planes de emergencia, la seguridad del tráfico o la adopción de medidas especiales para los trabajadores.

Por si fuera poco, en diciembre, la agencia estatal pronosticó que el invierno 2025-2025 (de diciembre a febrero) sería «más cálido y más seco» de lo normal. Además, situaba en un 40% las posibilidades de que fuese más seco de lo habitual en el suroeste peninsular frente a un 25% de que fuera más lluvioso. Desde finales de diciembre, se han contabilizado 10 borrascas.

Las lluvias de Andalucía

Cabe destacar también que siete meses después de que el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, declarase ante la magistrada que instruye el caso de la DANA de Valencia que la alerta roja se decreta ante umbrales de lluvia de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) y 90 litros en una hora, esa misma agencia avisó, con un día de antelación, de unas precipitaciones de más de 350 litros por metro cuadrado en el caso de Grazalema (Cádiz).