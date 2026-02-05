La AEMET alerta de acumulados de 350 litros tras decir en la DANA que el máximo de los avisos era de 180

Siete meses después de que el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, declarase ante la magistrada que instruye el caso de la DANA de Valencia que la alerta roja se decreta ante umbrales de lluvia de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) y 90 litros en una hora, esa misma agencia a la que Núñez representa ha avisado, con un día de antelación, de unas precipitaciones de más de 350 litros por metro cuadrado en el caso de Grazalema. A diferencia de en la DANA, los umbrales no se han quedado en más de 180 litros. La AEMET, ahora, ha ajustado mucho más su previsión. Además, en la riada de Valencia, la alerta roja se estableció a primera hora de la mañana del día de la riada, el 29 de octubre de 2024, con una posibilidad entre el 40% y el 70% de que superase los 180 litros. En Grazalema, con 24 horas de antelación. Esta última localidad, Grazalema, está situada en la provincia de Cádiz, en Andalucía. Y se halla bajo los efectos de la devastadora borrasca Leonardo.

Sólo dos días después de la catástrofe de Valencia, OKDIARIO ya publicó que las previsiones de la AEMET se desviaron de lo que finalmente ocurrió. No iban más allá de los 180 litros por metro cuadrado acumulados «en 12-24 horas». Sin embargo, en algunas zonas se registraron 500 en 8-10 horas. Y El 24 de febrero de aquel 2025, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón retrató a la AEMET, al recordar que el día de la DANA, cayó «cuatro veces más» agua de la que la citada agencia había pronosticado. En concreto, AEMET pronosticó 180 litros y cayeron 800, como también publicó OKDIARIO.

De hecho, aquella previsión en la jornada crítica de la DANA en que la AEMET se limitaba a avisar de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado ha sido uno de los elementos de constante crítica por parte del Gobierno valenciano. Pero, tal como José Ángel Núñez hizo ante la juez aquel 2 de junio, la Agencia, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha reiterado que lo que hizo fue cumplir con la normativa en vigor.

La realidad de la DANA de Valencia es que la AEMET avisó de lluvias de 180 litros. Pero cayeron 800 en algunos puntos. Y que en Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología ha ajustado mucho más a la medida a la que podían llegar las lluvias. De hecho, el Gobierno de Carlos Mazón reiteró también que esa enorme diferencia de lo anunciado a lo que realmente llovió impidió ajustar mucho más las tareas de previsión en aquella trágica jornada.

Tal como publicó OKDIARIO el 25 de marzo de 2025, la propia AEMET admitió, en un informe remitido a la juez que investiga la gestión de la DANA, y al que tuvo acceso OKDIARIO, el error de sus predicciones para el 29 de octubre de 2024. La entidad estatal infravaloró las precipitaciones hasta el punto de que éstas triplicaron sus pronósticos. Aquel 29 de octubre, la AEMET, a las 9:41 h elevó los avisos «a nivel rojo, esperándose acumulados de 90 a 180 mm en una y doce horas hasta las 18:00 horas, hora a partir de la cual se rebajarían». La última actualización no llegó hasta las 19:47 h, cuando se aumentan los pronósticos a los 200 mm.