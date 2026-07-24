Barrachina: «Abro puertas de la Diputación porque escuchando a los vecinos a España siempre le irá mejor»

Marta Barrachina Mateu (Vall d’Alba, 1982) se convirtió en junio de 2023 en la primera mujer que presidía la Diputación de Castellón en sus 200 años de historia. Llegó, según confiesa en esta entrevista exclusiva con OKDIARIO, «para abrir de nuevo las puertas de esta casa», en referencia a la institución provincial, convencida de que «escuchando a los municipios y a sus vecinos, a España siempre le va a ir mejor». Firme defensora del municipalismo y de poner en valor a los pequeños municipios, lo es también de una idea tan revolucionaria como compartida por la gran mayoría, la de que en las administraciones «tenemos que cambiar el chip, estamos aquí para ser útiles a los ciudadanos y para mejorar sus vidas y no para crear problemas».

PREGUNTA: Marta Barrachina es desde hace tres años la primera mujer que preside la Diputación de Castellón en dos siglos de historia de la institución. Pero también en el conjunto de la Comunidad Valenciana es la primera mujer que se sitúa al frente de una diputación. ¿Cuál es el balance de esos tres años que ya son historia de Castellón, de la Comunidad Valenciana y de las diputaciones en su conjunto?

RESPUESTA: Han sido tres años de mucha escucha, de pisar mucho el territorio, de mucho trabajo. Y ya, después de tres años empezando, a ver resultados en esta gran tierra, que es para lo que venimos: para ayudar a los castellonenses, para devolverle la agilidad y para abrir de nuevo las puertas de esta casa. Y sí que es verdad que históricamente voy a pasar como la primera mujer presidenta en 200 años de esta gran casa. Pero preferiría que el día de mañana nos recuerden más que por ser la primera mujer, por el gran trabajo que hemos hecho por esta provincia.

P: Para que Marta Barrachina accediera a la presidencia de la Diputación de Castellón, tuvo que ser antes concejal y alcaldesa. Y usted está al frente de un pequeño municipio que se llama Vall d’Alba. ¿De qué manera influye ser alcaldesa de un pequeño municipio a la hora de gobernar una institución que es ayuntamiento de ayuntamientos?

R: Yo siempre, siempre digo que no hay mejor estudio ni mejor carrera que haber sido alcalde para luego optar a otros cargos en política. Porque el alcalde de los pueblos más pequeños tiene que trabajar de una forma y en los municipios grandes se trabaja de otra, o en las grandes ciudades, pero el alcalde siempre es el alcalde, es la persona de referencia de los vecinos.

¿En qué ayuda todo esto? En que yo, cada vez que junto a mi equipo decido algo, pienso que detrás de cada subvención, de cada ayuda, de cada expediente, hay personas, y eso facilita mucho que lleguen a buen puerto. Que tú, cuando saques una ayuda, sepas cómo el alcalde la va a hacer llegar a sus vecinos y que sea efectiva, porque creo que las administraciones, sobre todo las de más alto nivel, tenemos que cambiar el chip. Estamos aquí para serle útiles al ciudadano y para mejorar su vida, no para darle problemas. Entonces, creo que esa visión de alcaldesa, que te llaman al timbre por la noche y te dicen: «No me funciona la farola, necesito que para mañana me soluciones eso»; ayuda en todos los cargos y más a ser presidenta de la Diputación. Cada vez que de aquí se impulsa algo, lo hacemos pensando en los municipios.

P.- En el foro de las diputaciones que se celebró aquí, en Castellón, usted destacó el poder de los pueblos para cambiar España. Y yo le quería preguntar a qué se refería exactamente, porque la frase tiene mucha fuerza, pero tiene tanto contexto que me gustaría que nos explicara.

R.- A que no todo el futuro de España, las oportunidades o la política que se hace se tiene que hacer desde los grandes despachos. A que si se escucha a los municipios, sobre todo los más pequeños, allí te vas a encontrar al autónomo que lucha todos los días, al ganadero, a los empresarios que ayudan a que se fortalezca este país. Me refería a que, escuchando a los municipios y a sus vecinos, a España siempre, siempre le va a ir mejor.