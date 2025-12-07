La NASA rompe todos los registros: muestra la primera imagen de un tsunami colosal avanzando por el Pacífico

Un tsunami colosal avanzando por el Pacífico se ha convertido en un riesgo que puede acabar siendo lo que se haga realidad. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede convertirse la propia naturaleza en un peligro para todos, con algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta.

Los expertos de la NASA no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Con ciertos elementos que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán de cerca. Estos detalles que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en este momento. Es hora de saber qué pasa en el Pacífico donde se ha producido un colosal avance por el Pacífico de forma totalmente inesperada en estos días.

Todos los registros de la NASA los rompe este fenómeno

Este fenómeno puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con algunos detalles que sólo un satélite ha sido capaz de poner sobre la mesa. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de estar preparados para un giro importante que hasta la fecha desconocíamos. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que la NASA analiza cada una de las imágenes que proceden de sus satélites.

De tal forma que quizás deberemos empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Será el momento de apostar claramente por un giro importante que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Estos registros pueden romper por completo con un fenómeno que se produce de forma más frecuente de lo que nos imaginaríamos. Un importante tsunami puede acabar siendo lo que nos dará al menos algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Esta es la primera imagen del tsunami colosal avanzando por el Pacífico

Avanzando por el Pacífico nos hemos encontrado un colosal tsunami que se ha convertido en la primera imagen que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un fenómeno que puede acabar siendo lo más común y sorprendente de lo que hubiéramos imaginado.

Tal y como se presenta esta imagen en la revista especializada Schitechdaily: «Un satélite diseñado para rastrear la altura de la superficie del océano demostró sus capacidades cuando un poderoso terremoto golpeó la península de Kamchatka a finales de julio, enviando un tsunami a través del Pacífico. Según los investigadores que escriben en The Seismic Record, el satélite Surface Water Ocean Topography (SWOT) produjo la primera vista espacial detallada de un gran tsunami generado por un evento de zona de subducción. Sus observaciones revelaron un patrón sorprendentemente intrincado de olas que se extienden e interactúan a través de la cuenca. Estos patrones podrían ofrecer a los científicos una nueva visión de cómo viajan los tsunamis y cómo pueden suponer riesgos para las regiones costeras. Para comprender mejor el terremoto de magnitud 8,8 que ocurrió el 29 de julio, Ángel Ruiz-Angulo de la Universidad de Islandia y su equipo combinaron las mediciones del satélite con los datos de las boyas DART (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) que estaban directamente en el camino del tsunami. Este terremoto, ubicado en la zona de subducción de Kuril-Kamchatka, se ubica como el sexto más grande registrado en todo el mundo desde 1900».

Siguiendo con la misma explicación: «Pienso en los datos de FODA como un nuevo par de gafas», dijo Ruiz-Angulo. «Antes, con los DART solo podíamos ver el tsunami en puntos específicos de la inmensidad del océano. Ha habido otros satélites antes, pero solo ven una delgada línea a través de un tsunami en el mejor de los casos. Ahora, con FODA, podemos capturar una franja de hasta unos 120 kilómetros de ancho, con datos de alta resolución sin precedentes de la superficie del mar». Lanzado en diciembre de 2022 a través de una asociación entre la NASA y la agencia espacial francesa Centre National d’Etudes Spatiales, SWOT se creó para ofrecer la primera evaluación global del agua superficial de la Tierra. Ruiz-Angulo dijo que él y el coautor del estudio Charly de Marez «habían estado analizando datos FODA durante más de dos años, entendiendo diferentes procesos en el océano como pequeños remolinos, nunca imaginando que tendríamos la suerte de capturar un tsunami». Dado que la longitud de onda de un gran tsunami es más larga que la profundidad del océano, los investigadores a menudo consideran que estos tsunamis son «no dispersivos». Es decir, en su mayoría permanecen intactos como una forma de onda singular a medida que viajan, en lugar de romperse o «dispersarse» en una ola principal y un tren de olas que siguen. «Los datos FODA para este evento han desafiado la idea de que los grandes tsunamis no sean dispersivos», explica Ruiz-Angulo».