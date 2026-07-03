Javier Ruiz se marcha a La Séptima y TVE busca reemplazo contrarreloj

La nueva televisión gubernamental La Séptima busca rostros afines a la audiencia actual de TVE, y una de las grandes apuestas es la de Javier Ruiz. El presentador de Mañaneros estaría preparando su salida del programa de La 1 para incorporarse a La Sép7ima TV, que comenzará sus emisiones en noviembre, y habría metido en apuros a la televisión pública, donde se le estaría buscando un reemplazo a contrarreloj para conducir el programa.

Oficialmente, Javier Ruiz dejaría Mañaneros el 30 de julio, como quien se va de vacaciones, pero no se descarta que adelante su salida, según fuentes consultadas por OKDIARIO. Esta misma semana, José Pablo López, presidente de RTVE, tuvo una reunión de urgencia con la productora de Mañaneros, La Cometa TV, para abordar el asunto y barajar nombres que podrían sustituir al periodista en el programa.

Por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo oficial, tal y como ha adelantado Vozpópuli y ha podido confirmar OKDIARIO, pero sí que han existido ya conversaciones con algunos de los presentadores que La Séptima espera incorporar a su plantilla, un proceso que se espera concluir este mes de julio y que cuenta con la buena predisposición de los candidatos. Es más, el propio José Miguel Contreras habló en una entrevista con Servimedia de sus planes de contar con rostros muy conocidos para la nueva televisión gubernamental.

Esos planes suponen un problema para RTVE, donde hay nerviosismo por los fichajes, que podrían dejar temblando su plantel. De hecho, tal y como publicó OKDIARIO, Silvia Intxaurrondo ya se ha llevado todas sus pertenencias de TVE. Sin embargo, en la corporación tampoco se descarta que los presentadores no rompan por completo su conexión con TVE y que busquen la forma de mantener «un puente», dada la «alta probabilidad de fracaso» que auguran a La Séptima en el sector.

En la reunión mantenida con la productora de Mañaneros, el presidente de RTVE habría mencionado a Jesús Cintora como posible reemplazo de Javier Ruiz. De ser el elegido, también tendrían que plantearlo a la productora de Malas Lenguas, programa que presenta Cintora y que corresponde a Big Bang Media, responsable también de Directo al Grano.

El nuevo canal de TDT, la televisión gubernamental La Séptima, ya tiene logo oficial y fecha de lanzamiento: La Sép7ma TV comenzará a emitir el próximo 5 de noviembre con una imagen de un 7 formado por líneas de un color rojo anaranjado.