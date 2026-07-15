El gerente de Prodetur hizo fija su plaza mediante un proceso llevado a cabo por acuerdos que tomó él mismo

El proceso extraordinario de estabilización de empleo en Prodetur, la sociedad de la Diputación de Sevilla dedicada a la promoción del desarrollo económico y turístico de la provincia, dejó una circunstancia que llama especialmente la atención al analizar la documentación oficial publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En la misma se puede observar cómo el entonces gerente de la entidad, Amador Sánchez Martín, obtuvo la estabilización de su propia plaza en un procedimiento cuya tramitación se llevó a cabo por acuerdos que tomó él mismo desde el área de gerencia.

El origen de este proceso se encuentra en el BOP de Sevilla número 255 con fecha 4 de noviembre de 2022, donde se publican las bases reguladoras de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de Prodetur. En dichas bases, concretamente en la base cuarta, apartado tercero, se establece lo siguiente: «Transcurrido el plazo establecido para la subsanación, se adoptará nuevo acuerdo de gerencia, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobando las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, sirviendo esta publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones».

Es decir, las propias bases –también llevadas a cabo por acuerdos de gerencia– atribuyen a la gerencia dirigida por Amador Sánchez Martín la adopción de los acuerdos necesarios para continuar la tramitación del procedimiento, incluyendo la aprobación de las listas definitivas de aspirantes.

Meses después, en el BOP número 175, correspondiente al 25 de julio de 2023, se publica el anuncio con la relación de personas que obtienen plaza dentro de la oferta excepcional de empleo público de estabilización. Entre los adjudicatarios figura, en el apartado correspondiente a técnico de grado superior, Amador Sánchez Martín, quien de esta manera consolida de manera definitiva su puesto en la plantilla de Prodetur.

La coincidencia entre ambas circunstancias resulta especialmente significativa, ya que el proceso mediante el que se estabilizó esa plaza se desarrolló conforme a unas bases que atribuían a la gerencia la adopción de acuerdos esenciales para la tramitación del procedimiento. Se trata de una situación que, al menos desde el punto de vista de la apariencia administrativa, plantea interrogantes sobre la concurrencia de posibles conflictos de intereses, al resultar beneficiaria final del procedimiento la propia persona que ostentaba la gerencia durante su desarrollo. No obstante, la documentación oficial no refleja irregularidad alguna en la resolución del proceso ni cuestiona la legalidad de la convocatoria.

Fernández-Figueroa firmó las bases

A esta circunstancia se suma otro nombramiento que también aparece en la resolución publicada en el BOP del 25 de julio de 2023 y de la cual ya informó OKDIARIO. En esa misma convocatoria obtuvo la estabilización como técnico de grado medio María Lourdes Fernández-Figueroa Guerrero, hermana del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

Precisamente es Fernando Fernández-Figueroa quien firma, en calidad de secretario del Consejo de Administración de Prodetur, las bases aprobadas el 28 de octubre de 2022 que dieron el origen al proceso extraordinario de estabilización posteriormente resuelto en julio de 2023 y por el cual su hermana consiguió un puesto fijo de técnico de grado medio en dicho organismo público dependiente de la Diputación de Sevilla.