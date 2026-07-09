Prodetur hizo fijas a tres trabajadoras de una agencia de La Rinconada, donde el presidente de la Diputación de Sevilla es alcalde

El proceso extraordinario de estabilización llevado a cabo en Prodetur, la sociedad de la Diputación de Sevilla dedicada a la promoción del desarrollo económico y turístico de la provincia, vuelve a situarse en el centro de la polémica. Según ha podido conocer OKDIARIO, el foco está puesto en un procedimiento de estabilización que culminó en 2023 y que permitió la incorporación como personal fijo de tres trabajadoras procedentes de Soderinsa, la sociedad mercantil pública del Ayuntamiento de La Rinconada.

Prodetur inició en noviembre de 2022 un procedimiento para estabilizar 120 puestos de trabajo. La dirección justificó la medida argumentando la elevada temporalidad existente en la plantilla. Las bases del procedimiento celebrado en 2022 permitían valorar tanto la experiencia acumulada en Prodetur como la desarrollada en otras sociedades mercantiles públicas.

Finalmente, de los 120 trabajadores, tan sólo 113 se presentan a dicho procedimiento de estabilización. Durante la tramitación del proceso, se produjeron tres vacantes sobrevenidas. Dos aspirantes renunciaron a continuar en el procedimiento y un tercero quedó excluido al no reunir la titulación exigida para el puesto al que optaba. No obstante, en la lista definitiva de estabilización sí que aparecían estos tres trabajadores. Una de ellas quiso acceder a estabilizar su plaza a tan sólo un par de meses de jubilarse, por lo que, llegado el momento, no se encontraba en activo; por el otro lado, un segundo participante quedó excluido al no presentar su título, pese a estar en la lista definitiva. El último de los candidatos contaba con una jubilación parcial que terminaba en agosto y, finalmente, también fue excluido.

Estas tres plazas fueron, finalmente, adjudicadas a Ana María Alba Sevillano, Emilia Quirós Cornejo y Montserrat López Gómez, todas ellas trabajadoras, por aquel entonces, de Soderinsa, empresa pública del Ayuntamiento de La Rinconada. Cabe resaltar que las tres trabajadoras participaban inicialmente en el proceso de estabilización que, paralelamente, se estaba llevando a cabo en Soderinsa, pero, finalmente, decidieron entrar en la estabilización de Prodetur.

Esta circunstancia y nombramientos se llevaron a cabo días después de que Javier Fernández, alcalde de La Rinconada, tomara posesión como presidente de la Diputación de Sevilla en julio de 2023. Un proceso que, tal y como se ha comentado con anterioridad, comenzó en noviembre de 2022. En cualquier caso, la incorporación de las tres trabajadoras procedentes de Soderinsa no implica, por sí misma, la existencia de ninguna actuación ilegal o irregular. Los hechos expuestos se limitan a reflejar el desarrollo del proceso de estabilización y las circunstancias que lo rodean.