Qué quiere decir el proverbio chino: «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora»
Confucio, filósofo, sobre la disciplina que debes aplicar este 2026
Adiós a las rejas en las ventanas de las casas: la nueva tendencia que llega a España y es más segura, elegante y estética
Solo con una simple botella reciclada: Aragón instala una poderosa y eficaz trampa para capturar avispas asiáticas
Los proverbios chinos han transmitido durante siglos enseñanzas sobre la perseverancia, el paso del tiempo y el crecimiento personal. A través de frases breves, pero cargadas de significado, invitan a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, la importancia de actuar en el presente y la manera en que afrontamos los desafíos de la vida cotidiana.
Muchos de estos proverbios no se centran en conceptos complejos, sino en aspectos universales de la existencia humana, como la paciencia, la constancia, la humildad, la prudencia o el valor del tiempo. Precisamente, su principal fortaleza reside en que transmiten enseñanzas prácticas en lugar de explicaciones teóricas. Gracias a esa capacidad para convertir grandes ideas en frases breves y fáciles de recordar, continúan siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo.
«El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora»
Hay frases que parecen sencillas, pero en realidad esconden enseñanzas capaces de cambiar la forma de entender la vida. «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora» es un antiguo proverbio de origen chino que resume el sentimiento que experimentan muchas personas cuando creen que ya es demasiado tarde para empezar un nuevo proyecto.
Es cierto que si el «árbol» se hubiera plantado hace 20 años, hoy sería grande, daría sombra y estaría completamente arraigado. Sin embargo, como el pasado ya no se puede cambiar, lo único que realmente importa es qué hacer con el tiempo que aún queda por delante. Este proverbio invita a dirigir la atención hacia el presente y comprender que siempre existe la oportunidad de dar el primer paso.
La imagen de plantar un árbol representa cualquier objetivo que necesita dedicación, paciencia y perseverancia, como aprender un nuevo idioma, estudiar una carrera o mudarse a otro país. Ningún árbol crece de la noche a la mañana y empezar tarde no es la situación ideal, pero siempre es mucho mejor que renunciar antes de intentarlo. Esa es precisamente la enseñanza del proverbio: sustituir el peso del arrepentimiento por la decisión de actuar.
Desde una perspectiva más filosófica, esta frase también recuerda que el pasado sólo tiene valor si sirve para aprender. Los errores, las oportunidades perdidas o las decisiones que no se tomaron pueden convertirse en una fuente de experiencia, pero no deberían convertirse en un obstáculo permanente.
Los mejores proverbios chinos
- «Un viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo paso»
- «No temas ser lento, teme solo detenerte»
- «Excava el pozo antes de que tengas sed»
- «Quien pisa con suavidad va lejos»
- «Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, comeré mañana»
- «El que ha desplazado la montaña comenzó quitando las pequeñas piedras»
- «Cuando bebas agua, recuerda la fuente»
- «La gente se arregla el cabello todos los días, ¿por qué no el corazón?»
- «El sabio no dice todo lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice»
- «Corrige tus errores si los has cometido y evita cometer los que aún no has hecho»
- «Quien cede el paso ensancha el camino»
- «No prometas nada cuando te sientas eufórico»
- «Si no quieres que se sepa, no lo hagas»
- «El que hace el bien a los demás también se lo hace a sí mismo»
- «Las grandes almas tienen voluntad; las débiles solo deseos»
- «La lengua resiste porque es blanda; los dientes se rompen porque son duros»
- «Antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga»
- «El tiempo discurre como el río y nunca vuelve»
- «El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo»
- «Si haces planes para toda la vida, educa a una persona»
- «La puerta mejor cerrada es la que puede dejarse abierta»
- «El amor no se mendiga, se merece»
- «Quien ha hecho un nudo tiene que deshacerlo»
- «No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí que haga un nido en ella»
- «Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre»
- «Nunca mates una mosca sobre la cabeza de un tigre»
- «Si quieres agrandar los campos de la felicidad, comienza por nivelar tu corazón»
- «El jade necesita ser tallado para convertirse en una gema»
- «La primera vez es una gracia, la segunda se convierte en una regla»
- «Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu»
- «No coloques el puchero en el fuego si el ciervo aún corre por el bosque»
- «El trabajo del pensamiento se parece a perforar un pozo: al principio el agua es turbia, después se aclara»
- «El agua demasiado pura no tiene peces»
- «Es fácil esquivar la lanza, pero no el puñal oculto»
- «La sabiduría consiste en saber lo que sabes y reconocer lo que no sabes»
- «De las nubes más negras cae un agua limpia y fecunda»
- «Los bellos caminos no llevan lejos»
- «Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos sirven»