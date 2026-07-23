El Govern de Prohens apremia a Rosario Sánchez para que diga «si se manifestará contra sus propias políticas»

El portavoz del Govern balear que preside Marga Prohens, Antoni Costa, ha invitado este jueves a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, a que confirme «si se manifestará en contra de sus propias políticas» en la protesta antiturística convocada para el próximo domingo en Palma. Sánchez ha mostrado esta semana su apoyo explícito a la protesta.

La secretaria de Estado de Turismo y, a la vez, candidata oficial del PSIB-PSOE a las elecciones autonómicas de 2027, no ha dejado pasar la oportunidad en los últimos días para mostrar su apoyo total a la manifestación convocada por la plataforma ‘Més turisme, menys vida’ y que recorrerá las calles de Palma el próximo domingo.

Rosario Sánchez ha afirmado que la concentración convocada para el próximo domingo contra la masificación turística evidenciará el «rechazo» de una parte de la ciudadanía a la gestión del Ejecutivo de Marga Prohens.

Sánchez ha sostenido que el Govern «no solo no ha actuado» ante determinados problemas, sino que «ha ido en la dirección contraria».

Sánchez ha criticado que durante la presente legislatura se está produciendo una «desprotección del territorio» en Baleares y ha censurado las políticas del Govern en materia de vivienda y medio ambiente. Ha puesto como ejemplo la ley ómnibus, al considerar que favorece la implantación de chiringuitos en las playas y aumenta la presión sobre los recursos naturales y la convivencia. Sánchez deja pasar la oportunidad de reconocer tal afirmación se trató de un bulo mil veces desmentido.

La secretaria de Estado de Turismo apoya así una manifestación contra el sector al que ella debería defender y que viene marcado por la polémica después de que los organizadores publicaran un manual de ‘kale borroka’ para realizar ese día ataques contra comercios y empresas relacionados con el turismo, como agencias de viajes o inmobiliarias.

Sobre el fondo del debate turístico, el Govern ha afirmado que «entiende el malestar» de la ciudadanía de Baleares con el turismo pero ha reclamado que quienes apuestan por el decrecimiento «digan la verdad» por los efectos que pudiera tener sobre el empleo: «Habría gente que tendría que hacer las maletas».

Con estas palabras se ha expresado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al ser preguntado por la manifestación convocada para este domingo en Palma por la plataforma Menys Turisme, Més Vida y apoyada por diferentes colectivos sociales y partidos políticos.

Asimismo, ha defendido las políticas de contención del Ejecutivo que «empiezan a dar resultados», algo que ha justificado con la caída del número de cruceristas que han llegado a Baleares a lo largo del año, que ha cifrado en unos 30.000 menos.

También ha resaltado la prohibición de los alquileres turísticos en viviendas plurifamiliares o la puesta en marcha de medidas para restringir la entrada de vehículos en todas las Baleares.

Costa ha recalcado que el crecimiento de turistas en temporada alta en el año 2025 fue el 0,7% y esto contrastaría con los crecimientos de alrededor del 8% de temporadas anteriores.

Para este año, ha aludido a los informes de coyuntura económica que apuntan un «crecimiento cero» en el nivel de pernoctaciones en los primeros meses del año, aunque ha reconocido no disponer de datos de junio y julio.

«El Govern ha admitido que Baleares ha tocado techo, que ha llegado al límite y no puede crecer más, por eso ha tomado medidas contundentes para evitar un mayor crecimiento pero una cosa es la contención y los límites y otra el decrecimiento», ha puntualizado.