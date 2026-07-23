Destrozan el coche de Carmen Borrego y el responsable se da a la fuga: «Llamó la policía a mi puerta»

No hay semana en la que las Campos no sean noticia. Si hace unos días coparon numerosos titulares y horas en programas de televisión por la venta millonaria de su casa familiar en Málaga, ahora vuelven a situarse en la primera línea de actualidad. La afectada en esta ocasión ha sido Carmen Borrego, cuyo vehículo personal ha sufrido importantes daños.

Carmen Borrego reacciona al destrozo de su coche

Pese a sus intentos de no ser protagonistas de titulares ni de noticias, las Campos no dejan de dar que hablar. De hecho, precisamente Carmen Borrego siempre ha tratado de llevar con la mayor discreción su vida personal hasta hace unos años. Sin embargo, debido al peso de su apellido, en ocasiones se ha visto en la obligación de responder a polémicas, sobre todo de su hermana, Terelu Campos, o de su sobrina, Alejandra Rubio.

Ahora, la protagonista es la propia Carmen, que ha descubierto que su coche, que estaba ubicado enfrente de su domicilio, ha sufrido importantes daños. Un suceso que ya está en manos de las autoridades, que están inmersas en buscar al responsable del destrozo que se ha dado a la fuga.

Según se ha deslizado la hija de la fallecida María Teresa Campos en El verano se mueve, todo apunta a una furgoneta como la responsable de que su coche se haya quedado «completamente destrozado». Tras ello, Borrego ha explicado cómo se siente tras este susto, que le produjo una gran impresión: «Ha sido muy desagradable que llame a tu puerta la policía y sea porque te han destrozado el coche a las cinco de la tarde».

Por su parte, la hermana de Terelu Campos ha lamentado que no hubiera testigos en la zona que pudieran captar al responsable y conductor de la furgoneta que ha destrozado su vehículo. Además, ha informado que tampoco ningún vecino se dio cuenta y que considera que no cree que haya sido adrede o por su popularidad. «En ningún momento lo he pensado. Yo creo que es alguien que no iría bien y se ha dado a la fuga o que se ha dado a la fuga porque no tenía seguro», ha explicado.

Afortunadamente, la tía de Alejandra Rubio ha deslizado que, por suerte, solo se trata de un daño material y que no ha tenido más consecuencias más allá de cómo ha quedado su coche: «Son cosas que duelen porque son cosas materiales, pero desgracias en la vida son otras cosas».