Terelu Campos estalla al ver las imágenes de la casa de María Teresa Campos y abandona el plató en pleno directo

La polémica por la supuesta venta de la casa de María Teresa Campos sigue dando que hablar. Después de varios días de acusaciones cruzadas dentro del clan Campos, José María Almoguera ha decidido sentarse en un plató de televisión para dar su versión de los hechos. Lo que parecía una entrevista destinada a zanjar la controversia acabó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos para la familia, con Terelu Campos abandonando el plató visiblemente indignada.

La aparición del anuncio de la vivienda de María Teresa Campos en un conocido portal inmobiliario, con un precio superior al millón de euros, provocó un auténtico terremoto entre los miembros de la familia. Durante toda la semana, las sospechas sobre una posible filtración han provocado reproches entre unos y otros, mientras Carmen Borrego y su hijo se convertían en el centro de todas las miradas.

En medio de toda esa tormenta, José María Almoguera ha sido el único que ha querido explicar públicamente qué ocurrió realmente. Según aseguró, todo se debe a un error en la gestión de la inmobiliaria encargada del inmueble. «Hemos confiado en una persona que lo ha liado todo», afirmó, dejando claro que el anuncio permaneció visible en algunas plataformas debido a la conocida huella digital que dejan este tipo de publicaciones.

Fue durante su entrevista en ¡De Viernes! cuando el hijo de Carmen Borrego ofreció todos los detalles de lo sucedido. Mientras él respondía a las preguntas de los presentadores, Terelu Campos seguía la conversación entre bambalinas, sin imaginar que acabaría protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Con la intención de ilustrar la información, el programa decidió emitir un vídeo mostrando el interior de la vivienda de María Teresa Campos, con un tono humorístico. Las imágenes recorrían el salón, la cocina, la terraza y las habitaciones mientras los colaboradores comentaban algunos detalles de la decoración con un tono desenfadado. Incluso, en el video, se bromeaba con el característico color naranja de la cocina, comparándolo con algunos estilismos de las hermanas Campos.

Sin embargo, hubo un momento que colmó la paciencia de Terelu. Cuando el vídeo mostró uno de los baños de la vivienda, donde todavía podían verse objetos personales, como varias esponjas colgadas en la bañera, la colaboradora no pudo ocultar su indignación. Con el micrófono ya apagado, las cámaras captaron cómo pronunciaba un rotundo «Menuda vergüenza».

Acto seguido, Terelu se levantó de su asiento, se quitó el micrófono y abandonó el plató sin decir una palabra más. Aunque en un primer momento los presentadores confiaban en que regresara para continuar con el programa, la hija de María Teresa Campos no volvió a aparecer durante el resto de la emisión. Al finalizar la entrevista, Santi Acosta reconoció que la emisión de aquellas imágenes quizá no había sido la decisión más acertada y pidió disculpas públicamente a la colaboradora en nombre del equipo de ¡De Viernes!.