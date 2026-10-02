Fernando Savater, filósofo español (79 años): «Cuanto más inculta es una persona, más dinero necesita para los fines de semana»

Fernando Savater, filósofo español, ha resumido en una frase su visión sobre el dinero y el tiempo libre: «Cuanto más inculta es una persona, más dinero necesita para pasar los fines de semana». Con ella, el filósofo relaciona la dependencia del consumo con la falta de recursos culturales para ocupar las horas de ocio.

La frase no critica el dinero en sí. Es una defensa de la cultura y de las actividades que, según Savater, se pueden disfrutar sin pagar constantemente por cada experiencia.

Nacido en San Sebastián en 1947, Savater es una de las figuras más conocidas de la filosofía española. Gran parte de su obra ha buscado acercar al gran público asuntos como la ética, la educación y la cultura, con títulos tan difundidos como Ética para Amador (1991). En sus intervenciones también ha reflexionado a menudo sobre la relación entre el dinero, el ocio y la manera de disfrutar del tiempo libre.

Una idea para reflexionar

El filósofo desarrolló esta idea en una conferencia sobre literatura y educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Allí sostuvo que quien disfruta de la lectura, la música, una conversación o simplemente de observar lo que le rodea tiene a su alcance formas de entretenimiento que no exigen comprar nada.

Desde ese punto de vista, la cultura funciona como una herramienta que amplía las posibilidades de cada persona. Un libro, un disco o una buena charla pueden ocupar una tarde entera sin grandes gastos.

La reflexión forma parte de una crítica más amplia al consumo como única forma de entretenimiento. Si el ocio se reduce a salir, comprar o pagar por experiencias, el tiempo libre acaba dependiendo cada vez más del dinero disponible.

La lectura como riqueza

Savater defendió especialmente el valor de la literatura y las humanidades. En aquella conferencia afirmó que los libros proporcionan una riqueza distinta y más duradera que la de los bienes materiales.

Esta idea enlaza con su concepción de la educación. Para él, aprender no debería limitarse a adquirir conocimientos útiles para encontrar trabajo. También debería ayudar a desarrollar intereses, curiosidad y herramientas para entender el mundo.

En ese planteamiento, la lectura ocupa un lugar central. Quien encuentra placer en los libros dispone de una fuente de entretenimiento que no depende de lo que lleve en el bolsillo.

No es la única vez que el filósofo ha hablado del dinero con ironía. También se le atribuye otra frase en la que toma como referencia al pintor malagueño: «Mi sueño es el de Picasso; tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres».