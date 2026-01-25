Dos okupas marroquíes besan en la boca a una niña en un bar de Mallorca y huyen para no ser linchados

El tranquilo municipio de Costitx – de 1.500 habitantes- en el corazón de Mallorca, vivió este pasado viernes una de las noches más oscuras de su memoria reciente. Lo que debía ser una velada tranquila se convirtió en un episodio de horror, indignación y rabia vecinal que todavía mantiene a la población en estado de shock. Dos okupas marroquíes borrachos besaron en la boca y dieron abrazos libidinosos a una niña de tan sólo 3 años en un bar de Mallorca y uno de ellos acaba detenido.

Eran aproximadamente las 20:30 horas cuando dos hombres, de origen marroquí y conocidos en la zona por ser okupas en una vivienda en los extrarradios del municipio, se encontraban en el interior de un bar del pueblo en evidente estado de embriaguez, según relatan varios testigos presenciales. Nadie podía imaginar que, minutos después, se desencadenaría una situación que ha sacudido la conciencia colectiva de Costitx.

En el local se encontraba una niña de tan solo tres años, que jugaba tranquilamente mientras sus padres compartían un rato con amigos. En un momento dado, y siempre según el testimonio de la madre y de un vecino presente, los dos individuos se acercaron a la menor y comenzaron a tener comportamientos absolutamente inapropiados, realizando tocamientos y besos que despertaron de inmediato la alarma de los adultos.

El padre de la niña se había ausentado brevemente del establecimiento y no presenció la escena, pero la madre y un amigo reaccionaron de forma inmediata, recriminando duramente la conducta de los hombres y exigiendo de forma contundente que se marcharan del local. La tensión aumentó en cuestión de segundos.

La situación no tardó en trascender al resto de clientes del bar. La indignación fue inmediata y unánime. Vecinos del municipio, visiblemente alterados por la gravedad de lo ocurrido, expulsaron a los dos individuos del establecimiento, entre gritos y escenas de gran tensión. «Esto no lo habíamos visto nunca aquí», comentaba uno de los testigos, aún con el rostro desencajado horas después. Costitx, un pueblo acostumbrado a la calma y la convivencia, se enfrentaba de golpe a una realidad que nadie quería aceptar.

Apenas 20 minutos después, uno de los implicados fue localizado tendido en el suelo de una calle del municipio, sufriendo convulsiones y en estado de coma etílico. La verdad es que nadie sabe lo que le sucedió. Fuentes consultadas por OKBALEARES sostienen que debió ser de la cogorza que llevaba que se debió caer. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de la Guardia Civil y de una ambulancia, que acudieron de inmediato.

Una vez atendido por los servicios sanitarios, las fuerzas de seguridad procedieron a su detención, acusado de un presunto delito de agresión sexual, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. El segundo implicado, según fuentes oficiales, todavía no ha sido localizado, manteniéndose activa su búsqueda.

El caso ha trascendido al ámbito policial y también al Ayuntamiento de Costitx, que ha decidido personarse en la causa y presentar denuncia contra ambos individuos, no solo por los hechos ocurridos en el bar, sino también por los daños ocasionados en el mobiliario urbano durante los altercados posteriores. Desde el consistorio se lanzó un mensaje claro: tolerancia cero ante cualquier conducta violenta o delictiva, con especial contundencia cuando los hechos afectan a menores.

Mientras la investigación sigue su curso, Costitx permanece sumido en una mezcla de consternación, enfado y preocupación. Los vecinos reclaman mayor seguridad y respuestas firmes para que un episodio así no vuelva a repetirse jamás. Lo ocurrido este viernes ha dejado una herida profunda en el municipio, que tardará en cerrarse y ha roto, de golpe, la sensación de tranquilidad que siempre había caracterizado a este pequeño pueblo mallorquín.